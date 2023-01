El comediante comentó su éxito en la televisión de Estados Unidos, donde incluso mencionó al presidente Boric. Copano aseguró que se conocen, pero no son amigos, como dijo en la rutina.

Fabrizio Copano habló en el matinal Tú Día sobre el éxito que tuvo en el late de James Corden la semana pasada, con una rutina que se extendió por cinco minutos, donde incluso bromeó sobre el presidente Gabriel Boric.

En este sentido, el comediante sostuvo que su arribo al célebre programa se dio luego que, en 2021, se presentara en el Festival Just for Laugh. Tras eso recibió dos propuestas para estar en televisión, decantándose por la de Corden.

“Que bueno que fue este, porque en Chile la gente lo reconoce más por el karaoke y porque Corden es más como un Don Francisco”, expresó el humorista.

Copano y Boric

Asimismo, el humorista se refirió a parte de su rutina en Estados Unidos, específicamente el extracto cuando mencionó que era amigo de Gabriel Boric, el “presidente Millennial”.

En declaración con Canal 13, el artista indicó que en realidad no es amigo del mandatario, aunque ambos sí mantienen cierta cercanía.

“Tengo una buena relación con él. Me parece un tipo muy simpático, pero me pasó en este caso que exageré con el fin de sacar risas”, indicó Copano.

Sin ir más lejos, el exintegrante del Club de la Comedia sostuvo que el presidente incluso se comunicó con él en la últimas horas, celebrando el show que realizó.

“Ayer me mandó un mensaje, me dijo que lo vio el fin de semana y se rio mucho. Me puso algo así como ‘felicitaciones compadre. Sigue así’, fue muy buena onda”, sentenció.