La noche de este sábado Luis Slimming, conocido como “Don Comedia” entre sus seguidores, se subió al escenario del Patagual con una rutina que encantó a todos.

Con atisbos a su ídolo del chiste corto, Álvaro Salas, el humorista solo cosechó éxitos en el Festival del Huaso de Olmué, superando así a las figuras del humor de noches anteriores.

Un tópico que marcó la diferencia en el monólogo de Slimming fueron los chistes sobre el gobierno, donde se rio de ambas corrientes políticas.

Y fue esto, precisamente, lo que fue clave para su éxito en el Patagual. Consultado sobre aquello por BioBioChile, Slimming aseguró que se debió a porque “eran chistes”.

“Más allá de decir mi experiencia, o la arenga, o dar una opinión política, yo creo que no es que a la gente no le guste la política, a la gente le gustan los chistes, entonces si son divertidos, la gente se va a reír“, afirmó.

A lo que añadió: “Yo creo que eso pasó. Había mucha gente que decía ‘no, es que la gente no quiere escuchar de la pandemia’, (pero) si hay chistes, sí, al final, es eso no más; Y tratar de pegarle a los dos lados. No es ser amarillo, sino que porque de verdad hay razones para pelar a los dos lados, entonces riámonos de eso“, declaró.

La amistad de Luis Slimming con Eduardo Fuentes

Tan pronto como el comediante dejó el escenario del Patagual, recibió una visita del animador del Festival del Huaso de Olmué, Eduardo Fuentes.

Esta acción, poco usual en este tipo de certamen, se debe a la larga amistad de Slimming y Fuentes desde la época de Mentiras Verdaderas, según contó a BioBioChile.

“Yo a Eduardo Fuentes lo conozco del Mentiras Verdaderas cuando yo era guionista de Edo Caroe, hace una chorrera de años, cuando se hacían los viernes sin censura“, comenzó contando.

“Ahí Eduardo me veía como un lazarillo y conversábamos, me encontraba chistoso, y él siempre fue un apoyo, así que fue como haber sido presentado por un amigo prácticamente“, afirmó Slimming tras su exitoso debut por el escenario del Patagual.

La noche de este domingo el Festival del Huaso de Olmué 2023, que será transmitido por TVN y la señal radial de Radio BíoBío, cerrará el certamen folclórico con la música de Entremares, el humor de Bombo Fica y Santa Feria.