La comunicadora, quien se convirtió en una de las animadoras emblemáticas del Buenos Días a Todos, llegó hasta el Patagual para disfrutar del Festival del Huaso de Olmué, evento que se extenderá hasta el domingo 22 de enero.

En la ocasión, la conductora del programa Hoy se Habla fue consultada respecto a la posibilidad de regresar a la animación de un matinal.

“No creo. Son etapas pasadas y yo creo que rara vez se vuelve atrás en las etapas y rara vez uno vuelve a andar en esas pistas. Sin embargo tampoco en la vida pensé que iba a volver a la televisión y aquí estoy”, comenzó señalando.

“Si un proyecto es bueno, si tiene calidad, si tiene un propósito, sea en la televisión o no, va a ser para mí”, agregó.

Respecto a la posibilidad de animar un matinal junto a Jorge Hevia, tal como en la década de los ’90, Kahl señaló, entre risas, que sería “el matinal de los abuelitos”.

“Yo creo que es una etapa pasada y está muy bien que nuevas generaciones hagan nuevas propuestas. A mí no me van a mover ningún milímetro de hacer algo con contenido y que me haga sentido, y eso es muy personal. Encontrar eso me tiene muy contenta y me siento muy afortunada”, mencionó.

“Pensar en hacer cinco horas al aire es como armar una obra de teatro todos los días de nuevo, de cero. Es muy pesado y no sé si tengo ganas hoy día de hacerlo. Uno gana muchos grados de libertad con los hijos grandes, yo vivo sola porque mis hijos están todos fuera, y me encantan esos grados de libertad”, concluyó.