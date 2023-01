Miss Estados Unidos, R’Bonney Gabriel, fue coronada este sábado como Miss Universo 2022 en Nueva Orleans (sur de EE.UU.), con la misión de ser la cara de la nueva etapa de la organización enfocada en defender la equidad de género y los derechos de las mujeres.

Como primera y segunda finalista fueron escogidas Miss Venezuela Amanda Dudamel y Miss República Dominicana Andreína Martínez, respectivamente. Las tres reinas de belleza deberán dedicar un año al concurso y mudarse a Tailandia, donde está la sede del concurso a partir de este año.

Antes de anunciar a la ganadora, la Organización Miss Universo reveló que la próxima edición, correspondiente a 2023, se celebrará en El Salvador, mediante un video del presidente de ese país Nayb Bukele.

La nueva Miss Universo, de 28 años, es la novena ganadora del certamen para su país. Venezuela se ha alzado con la corona siete veces y la República Dominicana una, en 2003.

Gabriel, fue coronada por su antecesora, la india Harnaaz Sandhu, con la nueva corona Force for Good (Fuerza para el bien), que tiene 993 piedras preciosas y un zafiro de 45,14 quilates.

Valorada en 5,3 millones de dólares, es la corona más cara de los 71 años de historia del certamen, quien le puso además la primera banda hecha con materiales reciclables.

La nueva reina universal de belleza es la primera mujer de origen filipino en haber alcanzado el título de Miss Estados Unidos. Su padre Remigio Bonzon “R. Bon” Gabriel, es un filipino que llegó al país a para estudiar psicología en la Universidad del Sur de California. Su madre Dana walker, es estadounidense.

La modelo y Miss Universo 2012 Olivia Culpo y la conductora estadounidense Jeannie Mai fueron las conductoras de la gala, que tuvo lugar en el Centro de Convenciones Ernest N. Morial.

El rapero y cantante de Hip-Hop Big Freedia, la banda Big Sam’s Funky Nation, la violinista Amanda Shaw, el grupo Tank and The Bangas y la cantante Yolanda Adams estuvieron cargo de la parte musical de la ceremonia, en la que fue marcada la cultura afrofrancesa de la ciudad y el típico country estadounidense.

Big Freedia también fue parte del jurado, completado por la periodista y presentadora cubana Myrka Dellanos, Miss Universo 2010, la mexicana Ximena Navarrete, la ejecutiva de la empresa Roku Sweta Patel, Miss Universo 1998 Wendy Fitzwilliam, la actriz y periodista Emily Austin y la CEO y fundadora de O Skin Med Spa Olivia Quido.

Aunque esta gala Miss Universo tuvo lugar en 2023, la ganadora ostentará el título de Miss Universo 2022, pues el concurso fue postergado para no competir con el Mundial de fútbol de Catar.

La nueva Miss Universo y las finalistas se destacaron en un grupo preliminar de 16 semifinalistas. Entre las que también estuvieron las candidatas de Puerto Rico, Curazao, España, Haití, Australia, Laos, Sudáfrica, Portugal, Canadá, Trinidad y Tobago, Curazao, India y Colombia.

Este grupo fue seleccionado en razón de los puntajes obtenidos durante desfiles en traje de gala y traje de baño y entrevistas individuales con el jurado que se habían realizado anteriormente.

Antes del desfile de las semifinalistas, la nueva dueña de la Organización Miss Universo, la multimillonaria tailandesa Anne Jakkaphong Jakrajutatip, aseguró que este sábado comenzaba “una nueva etapa del Miss Universo, hecho por mujeres para mujeres” y relató como había “transformado el dolor” de haber sido rechazada como mujer transgénero en éxitos.

Bajo esta nueva administración, el concurso ha acelerado el proceso que llevaba hacia el feminismo y los temas de equidad. Para el Miss Universo número 72 ya se ha revelado que se aceptarán candidatas casadas y con hijos, algo vetado hasta ahora.

I knew since Miss USA she will get this. our first Filipino-American Miss Universe!!!!!!!!! pic.twitter.com/6lqsIXkino

— Amber 💫🐍 (@AltheyuhMoves) January 15, 2023