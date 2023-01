Luego de la viral canción de Shakira dedicada a su ruptura con Gerard Piqué, las redes sociales no se hicieron esperar entre memes, mensajes, reflexiones, peticiones de una colaboración con Paquita la del Barrio y más. Sin embargo, hubo un tema que capturó la atención de los usuarios: las supuestas respuestas de Casio a Shakira.

¿Por qué? Todo se debe a una frase específica en la canción, donde canta, a modo de crítica: “Cambiaste un Ferrari por un Twingo, cambiaste un Rolex por un Casio”.

Específicamente, todo inició con memes de los usuarios alabando los modelos de aquella marca del reloj, así como también del tipo de vehículo, donde no quisieron desaprovechar las bromas respecto a la comparativa, recordando populares modelos como el reloj con juegos u otro con calculadora.

Paren todo! No te sientas mal, si tienes o tuviste un Casio y/o un Twingo pero no es porque antes tenías un Rolex o un Ferrari y estúpidamente decidiste cambiarlos, no es contigo. Tranqui, Clara-mente, Shakira no habla de ti ni del Twingo ni del Casio, es de Piqué y Clara Chía 🤣 pic.twitter.com/Yyk9beK0yH — Marjuli Matheus Hidalgo (@marjuli) January 12, 2023

Sin embargo, lo que dejó a Casio como Trendig Topic por horas en Twitter fue unas supuestas publicaciones de la marca respecto al nuevo tema de Shakira. Entre ellos destacan un supuesto de la cuenta @CasioOficial, donde responde a la publicación del productor Bizarrap con parte del tema musical.

“OYE, ¿Y ESTE ATAQUE GRATUITO?”, habrían escrito en mayúscula ante el video, desatando la reacción en Internet.

OYE Y ESTE ATAQUE GRATUITO? https://t.co/XQXY8mnQOD — CasioOficial (@CasioOficial) January 12, 2023

Asimismo, a través del mismo perfil, se puede ver en su leyenda decir: “Quizás no seamos un Rolex, pero al menos no nos han dejado por Clara Chía”, hecho que, nuevamente, muchos usuarios no dudaron en compartir.

Sin embargo, aquellas publicaciones son falsas. Al revisar la cuenta, se tratan de cuentas no oficiales creadas en enero de 2023 que no cuentan con la verificación de la red social.

De hecho, al buscar en la página web oficial de la marca de relojes y calculadoras, solo ofrecen una red social: Facebook. Ahí, poseen la página Casio Académico, encargada de promocionar calculadoras.

Aun así, no todo son noticias falsas, ya que efectivamente existe una cuenta verificada de Casio que hizo referencia a la canción de la colombiana. Se trata de División Educativa, que se maneja en la cuenta @CASIOedu.

Ahí, promocionan los últimos diseños de calculadoras de la marca. Entonces, durante la noche del lanzamiento, la página lanzó una pequeña publicación.

“Hoy tenemos bastantes notificaciones por una mención a Casio en una canción”, comenzaron diciendo junto a una foto que hacía referencia al extinto dúo Daft Punk con una parodia de un teclado de la marca.

“Los (relojes y teclados) y las (calculadoras) Casio son de y para toda la vida”, añadieron junto a un emoji de broma.