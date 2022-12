Este 7 de diciembre se llevó a cabo una audiencia en el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, entre el camarógrafo José Miranda y Mega, luego que el profesional demandara a la estación por despido injustificado. Las partes no llegaron a acuerdo.

Miranda es el camarógrafo que, en 2020, protagonizó un polémico hecho en pantalla con José Miguel Viñuela, quien le cortó el cabello en el matinal Mucho Gusto.

Según pudo conocer BioBioChile, esta fue la primera audiencia de conciliación entre las partes, con el fin de llegar a un acuerdo y evitar el juicio.

“Aquí, además de haber perdido su trabajo indebidamente, José se encuentra vetado de trabajar en otros canales de televisión, porque la responsabilidad de las multas que recibió Mega por parte del Consejo Nacional de Televisión, fue endosada injustamente a él”, detalló Cecilia Toro, abogada de Miranda.

Demanda del camarógrafo de Mega

El profesional demanda al canal en junio de este año, por una suma de 600 millones de pesos, lanzando una serie de acusaciones.

“Los malos tratos psicológicos en el trabajo y la nula protección a mi dignidad como persona, determinaron la necesidad de atenderme con profesionales de área de la salud mental”, asegura en el documento Miranda.

Asimismo, acusa que “he visto perturbada mi honra, persona y espíritu”.

En el documento, Miranda recuerda también el episodio vivido en vivo y en directo. “Nadie fue capaz de detener esta obscena imagen vulneratoria de mis derechos”, señala, recordando que antes del hecho jamás tuvo altercados con compañeros del trabajo ni los llamados rostros del espacio.

“Inmediatamente de este show, me sentí profundamente avergonzado por todo lo que había pasado, sentía que no estaba presente en el set de televisión, desconocía si había o no había ocurrido el corte de mi cabello en vivo, experimentaba una desorientación tremenda, decía incoherencias, mis manos estaban sudorosas y sentía mi corazón latir muy fuerte”, relata en el texto.