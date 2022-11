El hijo de Raquel Argandoña, Nano Calderón, es conocido por subir a redes sociales imágenes de grandes lujos e incluso importantes montos de dinero en efectivo. Y según explicó, hay un trasfondo tras ello.

En una sesión de preguntas y respuestas en Instagram, un seguidor consultó al influencer: “¿Por qué muestras siempre la plata?”.

“Porque se me da la gana, jaja”, comenzó el menor del clan Calderón-Argandoña. “Así como subo fotos del auto, de un paisaje, de una Coca-Cola, etc.”, continuó.

“Mucha gente me escribe que se motiva con mis historias, y joya (sic) que sea así”, añadió también.

“Ahora la gente que se lo toma a mal y se pone a llorar por una historia, llorará por una historia mía, una historia del vecino o al salir a la calle, por lo que no estoy ni ahí con esa mentalidad, bloquear y era”, sentenció.

“A mí me entretiene mucho más seguir gente que me motiva. Si me gustan los autos, sigo a quien suba autos. Si me gusta la plata, sigo a quien suba plata. Si me gustan las motos, que suba motos. Para seguir hueones (sic) drogándose y tirándole palos a la ex, no estoy”, cerró.

¿Qué hay detrás de la muestra de lujos?

Tal como lo hace Nano Calderón, mostrar dinero y lujo en redes sociales se ha convertido en un fenómeno encabezado por influencers y que incluso está comenzando a ser analizado por algunos expertos.

“Antes de las redes sociales, solíamos tener un entendimiento general de que los ricos tenían más”, afirmó a Cnet, Jasmine Teer, vicepresidenta de estrategia de Small Girls PR.

“Con las redes sociales, podemos acceder a una exhibición rotativa de materialismo y disparidad las 24 horas, según lo que decidamos consumir y a quién elijamos seguir”, añadió.

Ese conocimiento de lo que podía hacer una persona millonaria, hoy es más que una aspiración o un sueño que muchas personas quieren conseguir, hoy es una meta a la que llegar, aunque sea de forma falsa.

Un mundo falso

Esta es una de las razones por las que existen tantas personas creando un mundo imaginario de lujo, endeudándose por sobre lo que pueden pagar, usar productos falsos e incluso ediciones en Photoshop.

Hace unos años, el YouTuber ChristianAdamG realizó un experimento social y creó una cuenta con imágenes falsas donde se le veía en un jet privado, conduciendo un automóvil exótico, parado junto a celebridades, etc.

En una semana, consiguió miles de nuevos seguidores. Su video que documenta esa experiencia tiene más de 5.6 millones de visitas.

Pero mientras en muchos se generan sueños de opulencia, en otros despierta cierta rabia, tal como explicaba Calderón.

Y es que ver este tipo de realidad en un mundo donde se está pasando por una gran crisis en las que algunos apenas y pueden costear comida, estas fotos son un golpe de la disparidad que existe, que conduce a las funas y críticas.

Al final de cuentas, el lujo en redes sociales es un arma de doble filo.