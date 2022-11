Pedro Carcuro se emocionó y no pudo contener las lágrimas tras recibir un regalo de parte del equipo de Buenas noches a todos y hablar de su hijo Franco.

El animador le entregó una caja que contenía un cuadro con una foto del periodista junto a su Giovanni y Franco, este último fallecido en 2009.

“Se acabó la conversación, Eduardo”, dijo el rostro del área deportiva de TVN, evidentemente emocionado ante el gesto.

Fuentes, en tanto, comentó que “Hay mucho amor en esa imagen”, a lo que Carcuro agregó que también había “mucho dolor”.

Recordemos que Franco Carcuro se quitó la vida tras batallar por años contra la depresión endógena.

“¿Cómo se convive con esa sensación permanente de dolor?”, preguntó el animador. “No se puede, no se convive”, replicó el periodista.

“Hay que seguir caminando aplastado por el peso de los hechos el resto de tu vida. No se puede convivir Eduardo. Es difícil hasta hablar de esto”, confesó.

“Por ejemplo, en estas últimas horas, yo sabía que iba a venir para acá y me machaba en la cabeza la idea de cómo y qué me va a preguntar Eduardo, respecto a Franco”, se sinceró.

“Se me transformaba en algo… era insoportable. Te juro que me sentía mal, mal, mal, porque no era capaz de razonar respecto a esto, y no soy capaz”, confesó.

Recordemos que hace algunos meses, Pedro Carcuro también abordó el tema en una entrevista con Martín Cárcamo en De tú a tú.

Allí, confesó, que haber descubierto que su hijo sufría de depresión endógena, le ayudó a entender la razón de su hijo para quitarse la vida. “Hay una enfermedad detrás de todo… la depresión es como un cáncer del alma y de la mente”, explicó.

De hecho, Carcuro reconoció que “uno nunca se imagina lo peor, uno ve una amenaza que está ahí, la detecta, la conoce, la siente, pero nunca se imagina que lo peor va a llegar… uno siempre piensa que mágicamente, de alguna manera, va a llegar una solución, pero no aparece, en estos casos no aparece”.