Juan Soler, el amigo que estaba junto a Cristián de la Fuente cuando el actor chileno fue captado besando a una mujer que no era su esposa, Angélica Castro, rompió su silencio a través de sus redes sociales.

Pese a que no aludió directamente a lo sucedido con el intérprete nacional en México, Soler subió un mensaje que rápidamente fue relacionado con lo ocurrido con De la Fuente.

“Leí y escuché a gente condenar una acción, cuando ellos hicieron cosas peores. Tómense su tiempo, piensen y sean mejores personas”, escribió el argentino nacionalizado mexicano en su cuenta de Instagram.

Por su parte, en la descripción de la imagen, Soler añadió: “Cuándo tus palabras no sean más valiosas que tu silencio, mejor cállate!!! Los Adoro!!!”.

Rápidamente su post comenzó a viralizarse entre sus seguidores, sumando reacciones divididas entre los usuarios de la red social: mientras algunos apoyaron sus dichos, también hay quienes lo han cuestionado por defender a su amigo.

Recordemos que de acuerdo a lo informado por el programa Primer Impacto de México, De la Fuente se habría quedado cerca de una hora en el restaurante La Unica, junto a la joven de identidad desconocida y a su amigo Juan Soler.

“Tengo vergüenza y pena”

El actor chileno reconoció su infidelidad a su esposa Angélica Castro a través de una declaración al presentador Carlos Adyan de Telemundo.

“Cometí un error… Una niña se me acercó, me dio un beso y no la paré”, leyó el comunicador, según consignó el citado medio.

“Estaba con un amigo, nos grabaron y salió ese video”, habría añadido poco después, apuntando que “es un error de borracho, de tonto”.

“Obviamente, tengo vergüenza y pena por el daño causado a mi familia. Y estoy muy arrepentido. Nada más. Esa es la verdad”, leyó el comunicador para cerrar los dichos del actor.