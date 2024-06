El mundo del fútbol se paralizó este lunes al conocer, de manera oficial, el fichaje de Kylian Mbappé por el Real Madrid. La noticia de alcance masivo, además, llegó a los ojos de Cristiano Ronaldo.

En primer lugar, el crack y campeón del mundo con Francia publicó su primer mensaje como futbolista del elenco ‘merengue’, señalando que es estar en sus filas es “un sueño hecho realidad” y que al respecto, se siente “muy feliz y orgulloso”.

Fueron en las fotos colgadas con el mencionado texto en las que Cristiano Ronaldo reaccionó y mostró su júbilo ante la llegada de Kylian Mbappé, quien lo considera como ídolo, al Santiago Bernabeú.

“Es mi turno para ver. Emocionado de verte iluminar el Bernabéu, Hala Madrid”, escribió el luso en las fotografías posteadas por el exjugador del PSG.

⚪️👋🏻 “Excited to see you light up the Bernabéu… hala Madrid!”.

Cristiano Ronaldo ✖️ Kylian Mbappé. pic.twitter.com/UVEmCaEmgl

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 3, 2024