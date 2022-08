El actor Iñigo Urrutia, de 46 años, se encuentra desde el 2020 viviendo en la comunidad de Catrico en la región de La Araucanía. Cansado del ruido de la ciudad, de los conflictos sociales, se desconectó y se dio una oportunidad para trabajar en una de sus otras pasiones: la naturaleza.

El ex estrella de Tic Tac indicó que el gusto por la naturaleza, específicamente, por la tierra y las plantas lo adquirió de su mamá, pero que antes del estallido social y pandemia no había querido salir de su “zona de seguridad”, afirmó en un video de Instagram.

La decisión de irse de Santiago partió en el momento en el que quiso ejecutar un invernadero y un huerto en su propiedad en Catrico. Lugar, donde aprendió lo increíble y grande que es la naturaleza.

Urrutia diariamente muestra a través de sus redes sociales cuál es el proceso de cada flor, planta y árbol, así como también da consejos sobre en qué momento es correcto podar.

Actuación

Iñigo señaló en una de las grabaciones publicadas en su red social que no descarta volver al teatro, porque le encanta, pero que ahora disfruta lo que hace. “No sé si voy a volver a actuar, porque lo que hago ahora es lo que me gusta (…) Es una oportunidad para mí”, afirmó.

Asimismo, comunicó que una de las razones por las que se fue es que en las tablas no había trabajo y que si bien es cierto existen nuevas plataformas, esas no les gustan.

“No hay pega en el teatro (…) Hay nuevas plataformas, pero no me gustan, no es lo mismo (…) El teatro no se puede envasar. Es un arte presencial para mí”, explicó.

De esta manera, el ex actor de Aquelarre se encuentra trabajando junto a sus amigos jardineros de 08:30 horas a 17:00 horas en la región de La Araucanía.