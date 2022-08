Raquel Argandoña tuvo un relajado live a través de Instagram, donde habló de varios temas relacionado a la farándula… y la política. En este sentido, la opinóloga sinceró su posición de cara al próximo plebiscito, indicando que votará Rechazo.

Esto se dio luego que su acompañante en el live le leyera la pregunta de un seguidor, quien le consultó sobre si “ella aprobaba”.

“No, rechazo. No la verdad es que en eso soy súper derecha. Y más encima con el numerito que se mandaron en Valparaíso, que vergüenza”, expresó.

“Ahora todos se disculpan, pero ahí hubo responsabilidades”, agregó la panelista de Zona de Estrellas.

Raquel Argandoña se une a otros famosos

Hay que señalar que, con el paso de los días, varias figuras de la televisión y famosos han ido hablando de sus posturas de cara al próximo proceso eleccionario.

Una de las que ha generado mayor sorpresa corrió por parte de Álvaro Rudolphy, actor nacional que firmó una carta donde más de 100 personalidades chilenas apoyaban la opción Rechazo.

En aquella misiva aparecía otro actor que tenía trabajos en teleseries, Pablo Díaz, quien semanas después justificó su opción.

“Estoy seguro de que va a haber una nueva Constitución. La derecha ya se dio cuenta de que hay que cambiarla y que no puede gobernar sola. Si no, vamos a tener otro estallido”, apuntó.

“Que me cancelen, que digan que miento, no es tema. No voy a responder a ello. Para mí, este proceso es demasiado lindo y potente como para quedarme callado”, agregó.

Por otro lado, variados son los actores que han aparecido en la Franja Política del Apruebo durante las últimas semanas, dando testimonios personas como actuando en cortos audiovisuales.