A inicios de mes, el actor Pablo Díaz firmó una misiva a favor de la opción Rechazo. Entonces, la carta, con apoyo de Álvaro Rudolphy y Diego Ruiz, acabó en la polémica luego de que los intérpretes fueran criticados en redes sociales.

Fue así que, en conversación con Diario Financiero, quien interpretó a Antonio Mercader en Machos profundizó en los motivos de su postura en contra de la propuesta a Nueva Constitución.

Entonces, aseguró que tras leer el proyecto tomó su decisión pese a que “voté Apruebo en el Plebiscito de entrada y siempre he votado Concertación”.

“Creo que estos 30 años han sido buenos para Chile, y creo que hay que defender eso. Yo estoy rechazando la propuesta de un texto porque me parece mala”, apuntó, asegurando que, de todas formas, “tiene cosas buenas y eso se tiene que conservar”.

“Estoy seguro de que va a haber nueva Constitución”

Asimismo, Pablo Díaz se mostró seguro de que “el proceso no termina el 5 de septiembre” tras los comicios entre Apruebo y Rechazo, apuntando a una segunda propuesta a Carta Magna.

“Estoy seguro de que va a haber una nueva Constitución. La derecha ya se dio cuenta de que hay que cambiarla y que no puede gobernar sola. Si no, vamos a tener otro estallido”, apuntó.

Respecto a las críticas que ha recibido por dar a conocer su postura, el intérprete se mostró confiado. “Que me cancelen, que digan que miento, no es tema. No voy a responder a ello. Para mí, este proceso es demasiado lindo y potente como para quedarme callado”, añadió.

“He llevado una vida bien al margen de la política, pero decidí opinar porque este Plebiscito es muy transcendental: la propuesta es, como dice Lagos, partisana, parece más bien un programa de gobierno”, criticó, apuntando que de ganar Apruebo, se trataría de una situación “grave”.

“Me hubiera encantado tener un texto la raja y que el 70% hubiera votado a favor. Pero no fue”, lamentó. De todas formas, aseveró que “estoy convencido que va a ganar el rechazo. La cagó el país moderno. Nos pasamos. Y eso para mí es muy optimista”.