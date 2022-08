Durante la mañana del lunes, la periodista Alejandra Valle se refirió a las múltiples críticas que recibió en redes sociales tras su reacción a la polémica performance sexual con una bandera chilena en un acto de cierre de Apruebo Transformar en Valparaíso.

La conductora de La Voz de los que Sobran, quien también estuvo a cargo de animar el evento, comenzó diciendo que “es difícil hablar en este momento”.

“Como que no tengo superado el shock de lo que pasó. Seré honesta: No comparto en nada el show. De hecho, había estado discutiendo con las performistas todo el rato, porque ellas se subieron de una forma muy altanera al escenario”, acusó.

Sin profundizar respecto al motivo que la llevó a discutir con el grupo, Valle apuntó que “la organización estuvo mal desde el principio”.

“No me estoy sacando el pillo, porque sé que la embarré al no frenar el espectáculo. Debí haberlo hecho, pero la organización estaba muy mala”, apuntó entonces.

Asimismo, la periodista destacó también una serie de problemas, donde apuntó que todas las bandas invitadas pusieron en duda su presentación debido a un retraso de más de una hora.

“Como estaba todo mal, yo me puse a hacer cosas que no me corresponden. Empecé a decirles a los grupos tipo: ‘súbanse, empiecen a armar, esta es la última canción…’, porque no había nadie más que lo hiciera”, recordó, apuntando que el escenario además “era muy incómodo”.

“Imagínense estar encima de toda esa cuestión, con cables por todos lados, todos los grupos. En un momento boté un instrumento sin querer, me cruzaba por todas las cámaras, era desastroso”, describió.

De acuerdo a su relato, “jamás vi una bandera chilena ni nada. Caché que estaba pasando algo que no correspondía después. Mucho después. Apenas me di cuenta de lo que estaba pasando, le avisé a todos y lo primero que hicimos fue cortar la transmisión”.

“Podría haber intentado detener el evento, pero no tenía ningún control de nada. Yo no quiero lavarme las manos ni nada, pero ese productor no tenía ninguna consciencia de lo que estaba pasando”, aseguró.

Las disculpas de Alejandra Valle tras show sexual en Valparaíso

Asimismo, Valle fue consultada sobre por qué continuó en el escenario si se encontraba bajo esa situación, recordando también sus dichos, donde aseguró que “se volvieron locos los bots del Rechazo, mandémosle un saludo por el show de Las Indetectables”.

“De verdad acepto todas las críticas de que no paré el show en ese momento (…) Yo estaba ahí, caché que algo pasó, pero nunca vi una bandera chilena”, se excusó.

“Pido disculpas por las familias que estaban ahí, por las personas que no tenían idea de quienes estarían en el escenario con Quilapayún y Mauricio Redolés al mismo tiempo a quienes mucha gente fue a ver y lo disfrutaron”, añadió.

Asimismo, afirmó que “yo estaba ocupada de que la gente tuviera un gran show y la verdad es que estoy muy arrepentida de haber usado esas palabras, estoy muy avergonzada”.

“Lo que digo, fue algo al aire, pero de verdad me disculpo completamente. Jamás debí haber hecho eso si me hubiese dado cuenta de la magnitud de lo que estaba pasando”, apuntó.

“Tengo un profundo respeto por las familias, niños, niñas y adolescentes (…) Creo profundamente que todo debe ser pertinente a la edad de quienes lo están viendo y si quieren verlo o no”, añadió, destacando que “este no era el lugar adecuado para ese show. Está super claro eso”.

Asimismo, aseguró que “lo único que jamás quise, fue perjudicar el Apruebo. Hemos dado todos juntos partes de nuestras vidas para que gane el Apruebo y jamás se me hubiera ocurrido afectarlo”.

“Creo profundamente en los símbolos patrios (…) Lo que más me duele, es que esto se halla transformado en una herramienta para criticar el Apruebo”, aseguró.

De igual forma, Valle afirmó que “estoy dispuesta a contar todo lo que pasó, no tengo ningún problema. La Fiscalía puede contar conmigo porque esto debe ser investigado”.