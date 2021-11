Luego que en julio pasado la Fiscalía ofreciera una salida alternativa a Luis Gnecco (58) por la denuncia de Violencia Intrafamiliar de su expareja, el actor que ahora trabaja en la aplicación de conductores Uber para “generar lucas” reconoció que “me descontrolé. Me abandoné y cometí un acto de agresión contra mi exesposa“.

Sus palabras llegaron en conversación con el diario La Segunda.

En concreto, tal como reportó BioBioChile, el Ministerio Público ofreció al actor, que comparte un hijo con la mujer, suspender la investigación y el procedimiento a cambio de que se mantenga alejado de la víctima -prohibición de acercamiento-; realice una terapia de asuntos familiares; y fije domicilio.

Esto, luego que a principios de junio se diera a conocer la denuncia realizada por la víctima, con quien está separado de hecho, por hechos que ocurrieron en un domicilio de la comuna de Ñuñoa luego de que ambos tuvieran una discusión que subió en intensidad. Ella resultó con un hematoma en la zona de cuello y un traumatismo en cabeza y cuello.

Conductor de Uber

El actor, que ha desarrollado una amplia carrera en la industria cinematográfica con películas como Neruda, El Bosque de Karadima y Los dos Papas, además de decenas de teleseries nacionales, contó que llegó a la aplicación “justamente saliendo de ahí”.

“Un día iba en un Uber, que uso poco, porque sin mucha plata no puedes darte tantos lujos, y empecé a conversar con el chófer”, relató. En ese momento, dijo, decidió hablar con su exmujer y, afirmó, le prestó el auto. “Tengo que agradecer públicamente su solidaridad”, sostuvo.

“Yo necesitaba generar lucas. Y ha sido uno de los actos más felices que he hecho en mi vida. Primero está esa maravillosa sensación de volver a trabajar (…) Yo soy un tipo trabajador. Se apagan las cámaras, te sacas el maquillaje, vuelves a la casa, te tomas un trago, y es una sensación de trabajo maravillosa. Me siento profundamente orgulloso de estar haciendo esto”, puntualizó.

Luis Gnecco: “Me abandoné”

En la entrevista, Gnecco afirmó que “cometí una gran equivocación. Me descontrolé. Me abandoné y cometí un acto de agresión hacia mi expareja”, añadiendo que con eso se traicionó a sí mismo “porque le causé un dolor a ella y a mis hijos”.

Más tarde, tras ser consultado por si pudo reparar sus acciones, sostuvo que “viene de forma privada” y que “inmediatamente hice una declaración pública y pedí disculpas. Pero pedí también que las personas que opinaban sin conocimiento de causa se morigeraran, porque algunos fueron agresivos incluso con mis hijos. También con mi exmujer que es revictimizada con este tipo de comentarios”.

En la declaración a la que hace alusión, el actor dijo que “los hechos que han salido a la luz pública, y en los que me he visto involucrado, han significado destrucción de mi imagen y mi sustento económico sin mediar juicio, pruebas ni el debido proceso, por causa del escrutinio de quienes no son jueces ni tienen los antecedentes completos de lo ocurrido”.

El actor, además, sostuvo que ha conversado con su exesposa para analizar lo que ocurrió, que ha “pedido disculpas” y que “en este minuto estamos en paz”. “Cumplo con todas las medidas cautelares. A medias, porque tendría que no acercarme a ella, pero tenemos que hacerlo por nuestro hijo y eso lo acordamos con la jueza”, dijo. Asimismo, aseveró que está cumpliendo con la terapia de asuntos familiares y que siente que lo juzgaron antes de tiempo. “Tengo dos caminos: o vivir amargado y enrabiado por eso o soltar. Opté por el segundo”, puntualizó.

Reacciones y consecuencias

Luego que le ofrecieran la salida alternativa, su exesposa reaccionó a través de Twitter manifestando que “en toda denuncia por VIF hay una gran dignidad y valentía de parte de la víctima”.

“Hacer esa denuncia deja a la víctima totalmente expuesta -tal como el pequeño barco de esta foto- a una ola gigantesca donde el sistema completo y especialmente el agresor la vulnera una y otra vez”, añadió.

“La víctima que no denuncia no es menos digna ni menos valiente, es solo que el terror la paraliza; y con justa razón (…) Vaya mi abrazo fraterno a todas. Espero que pronto tengamos que dejar de ser valientes para poder (sobre)vivir”, concluyó.

En Instagram, Luz Valdivieso, Loreto Aravena y Carolina Arregui fueron tres de las actrices que pidieron que los hechos se resuelvan a través de la justicia. Mauricio Pesutic, en tanto, escribió que las redes sociales no son “el lugar adecuado para juzgar este tipo de situación”.

Tras la denuncia, Mega suspendió indefinidamente la participación de Gnecco en el extinto estelar Got Talent Chile y la marca de yogurt Oikos de Danone decidió sacar del aire la campaña publicitaria protagonizada por el actor. Además, tomó la decisión de marginarse del comando del candidato presidencial de Evópoli, Ignacio Briones.