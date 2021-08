Este jueves se llevó a cabo un nuevo informe del Ministerio de Salud para comunicar respecto al estado de la pandemia en nuestro país. En el final, en la transmisión de Canal 13 se vivió un momento bastante singular.

Si bien la situación parece ser auspiciosa para Chile, sobre el final el ministro Enrique Paris tomó la palabra para alertar respecto a cuatro comunas que han tenido aumento de casos en las últimas semanas.

Se trata de Navidad, Cañete, Coihaique y Puerto Octay. Respecto a esta última, el secretario de estado reslizó un comentario en particular.

“Muchas veces he hablado con la alcaldesa y desgraciadamente aquí quiero mandarle una alerta porque su comuna muestra un aumento importante de casos”, indicó.

No obstante, minutos después Paris debió realizar una aclaración respecto a la información, debido a que actualmente hay otro alcalde en el cargo.

“Me escribió la ex alcaldesa de Puerto Octay, me dice que hay una nueva autoridad que no la conozco, así que el mensaje no va para la ex alcaldesa, sino que para la nueva autoridad”, corrigió el ministro.

Tras eso, un comentario de Carolina Urrejola se ‘coló’ durante la transmisión de Canal 13: “Y le tiró la oreja”.

La situación fue replicada por algunos usuarios en Twitter, quienes publicaron el momento durante la tarde de este jueves.

Hay que señalar que Chile marcó esta jornada 801 nuevos contagios de COVID y 60 muertes atribuibles al virus.