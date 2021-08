El periodista César Campos contó que decidió, junto a su familia, vender el emprendimiento familiar luego de la crisis social y económica por la pandemia de covid-19. “No ha sido fácil”, mandijo.

En conversación con Página 7, el exconductor de Manos al fuego y Sabingo (Chilevisión) relató que el año pasado debieron cerrar por seis meses la cafetería llamada FoodCrush.

“Ahora estamos tratando de sobrevivir dentro de lo que se puede, si bien comenzó una fase de apertura, igual no es que la gente salga corriendo a comer. Es difícil para todos el tratar de sacar adelante el proyecto a toda costa”, añadió.

El local, dijo, es atendido por su madre -que está jubilada- quien se encuentra “bien desgastada” y “nosotros también”. Las ventas, apuntó, no han sido las esperadas para la recuperación.

Para el periodista, que ahora es panelista en el programa Más Vivi que nunca (TV+) y fue finalista en MasterChef (Canal 13), se trata de optar por “la salud mental” sobre lo económico. Dijo, priorizar “la tranquilidad emocional más que la plata que puede significar”.

Salida de CHV

La reinvención de Campos llegó tras duros momentos por su desvinculación de Chilevisión a fines de 2018.

Al año siguiente acudió al matinal de TVN, ocasión en la que se mostró dolido por la forma en que terminaron los 5 años que estuvo en la estación televisiva.

“No puedo decir que he estado bien, porque ha sido bien difícil. Más que el hecho de quedarme sin trabajo, es cómo se dieron las cosas”, comenzó señalando el periodista en conversación con el panel del programa.

“Todo funcionó mal, porque no es que no llegamos a un acuerdo, sino que no se cumplieron los compromisos que habían de respaldar, de seguir trabajando con Chilevisión. Y finalmente esto se dio en los últimos días, sin poder despedirme de la gente”, manifestó.

“En cinco minutos de reunión, se fueron cinco años de crecimiento profesional. Cuando te dicen: ‘sabes qué, no vas a seguir porque no hay presupuesto para ti’… más allá del valor, te afecta emocionalmente. Yo estuve dos meses mal psicológicamente, porque es un daño hacia tu profesión, hacia lo que has trabajado”, reveló.

En tanto, el comunicador admitió que una de las cosas que más le afectó fue no haber tenido la oportunidad de despedirse en pantalla. “Me dolió mucho el tema de que no me hayan dejado despedirme de la gente”, aseveró.