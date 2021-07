Pamela Díaz es conocida en el medio televisivo por ser un rostro bastante honesto al momento de entregar opiniones e impresiones personales. Esta semana, la opinóloga se refirió al motivo por el que, supuestamente, nunca más la llamaron para ser parte de la Teletón.

De acuerdo a lo que publica Página 7, la “Fiera” habló de esta situación en una emisión de su programa de Instagram llamado Amiga, en la cual relató una situación ocurrida durante un show años atrás.

“Yo te juro que amo la Teletón, me encanta esa fundación porque creo que es de verdad (…) Sacando todo eso, yo siempre he sentido que es una cuestión de codazos y a mí me desagrada, yo no tengo paciencia con la gente que quiere figurar más que otra”, inició.

Tras eso, Díaz indicó que hubo una polémica cuando, en definitiva, no quiso realizar un sketch durante el programa nocturno de la cruzada televisiva.

“Me llaman y me siento, tenía que hacer un sketch, y la cosa es que voy y digo ‘ya son las dos de la mañana, tengo sueño, la Pascuala esta chica, qué estoy hue… aquí si ya deposité, me tengo que ir’, y me fui”, expuso.

No obstante, recordó, en ese momento la producción supo de esta situación y le impidió que se retirara. “Me agarraron los guardias y me dicen ‘para dónde va usted, me llamaron por la radio que tiene que devolverse”, aseguró.

Finalmente, la panelista de TV expuso que aprovechó un show que a esa hora daba Cecilia Bolocco para retirarse. “Me fui y llegué a mi casa, dije ‘no estoy para eso”, señaló.

“Al día siguiente me sentí mal, le saqué el chanchito a la Trini y fui a depositar, y no me llamaron más para la Teletón. Está bien, me lo merezco”, concluyó.