Rostros de televisión e incluso políticos dieron su opinión sobre el cambio de nombre de la popular galleta “Negrita”, un tema que ha sido debatido durante todo el día.

A partir de octubre el producto de Nestlé pasará a llamarse “Chokita“, esto en pro “del respeto y la no discriminación”.

“(…) Esta modificación no afecta de ninguna manera a la receta del producto, que mantiene su calidad y sabor característico de siempre”, afirmó la empresa.

En redes sociales la idea no fue bien acogida, y así lo manifestaron los cibernautas, incluyendo algunos conocidos.

La exministra Mariana Aylwin,, por ejemplo, escribió:“Cuando la tontera llega al límite!”.

Por su parte, el excandidato presidencial Mario Desbordes añadió: “Creo que esto es una exageración”.

En tanto, la periodista Fresia Soltof escribió: “Estimado Señores de Nestlé: La Negrita seguirá siendo Negrita como los Fonzis seguirán siendo los Fonzis. Y así, sucesivamente”.

La conductora Marcela Vacarezza también dio a conocer su parecer: “Ya no existe la ‘Rubia’. Ahora eliminan la “Negrita”. Me hacen desaparecer parte de mi infancia. No podemos estar tan estúpidos…con respeto”, escribió.

Ya no existe la “Rubia”. Ahora eliminan la “Negrita”. Me hacen desaparecer parte de mi infancia. No podemos estar tan estúpidos…con respeto — Marcela Vacarezza E (@mvacarezza) July 21, 2021

El abogado Aldo Duque fue otro que criticó la decisión. “Por considerarlo racista Nestlé le cambia el nombre a su tradicional galleta ‘Negrita’ por ‘Chokita’. Por si acaso, y previniendo, haré un último brindis besando la copa que contiene el cuerpo de ese elixir divino llamado ‘Gato Negro’ fiel compañero de tantos y buenos yantares”.

Por considerarlo racista Nestlé le cambia el nombre a su tradicional galleta "Negrita" por "Chokita". Por si acaso, y previniendo, haré un último brindis besando la copa que contiene el cuerpo de ese elixir divino llamado "Gato Negro" fiel compañero de tantos y buenos yantares. — Aldo Duque (@AldoDuqueSantos) July 21, 2021

El siempre polémico cantante Alberto Plaza también se refirió al tema. “No hay duda de que antes de cambiarle el nombre a la “Negrita”, Nestlé debe haber contratado a Cadem para hacer el estudio de mercado”, dijo.

No hay duda de que antes de cambiarle el nombre a la “Negrita”, Nestlé debe haber contratado a Cadem para hacer el estudio de mercado. — Alberto Plaza (@albertoplaza) July 21, 2021

“Pocas veces se ha visto una campaña publicitaria tan mediática como el cambio de nombre de la Negrita. Luego dirán que a la gente no le gustó y volverá a tener ese nombre. De repente son unos genios y tarde nos hemos venido a enterar”,agregó luego.

Pocas veces se ha visto una campaña publicitaria tan mediática como el cambio de nombre de la Negrita. Luego dirán que a la gente no le gustó y volverá a tener ese nombre. De repente son unos genios y tarde nos hemos venido a enterar. — Alberto Plaza (@albertoplaza) July 21, 2021

Cabe destacar que Nestlé detalló que esta decisión es el resultado de una evaluación que busca identificar conceptos que pudieran considerarse inapropiados, “a la luz de la mayor conciencia sobre las marcas y su lenguaje visual respecto del uso de estereotipos o representaciones culturales”.