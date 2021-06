“No podemos con todo, chiquillos”. Con esas palabras, la cantante y expanelista de televisión Karen Bejarano (36) se refirió este lunes a una crisis emocional que vivió el fin de semana, en medio de un proceso de recuperación de salud mental.

Recordemos que la exrostro de programas matinales confesó en abril pasado estuvo internada durante un mes por un diagnóstico que no ha especificado.

A través de sus Historias de Instagram, la mujer dijo este lunes que durante el fin de semana tuvo una crisis en la que lloró “como con hipo, y la verdad es que no sabía de dónde venía toda esta pena, esta angustia. Obviamente hay muchas razones por las que sigo mi proceso de sanación, pero no había un motivo tan claro con el que yo dijera ‘ah, por esto es"”.

“Me empecé a cuestionar por qué me pasa, por qué estoy así de mal (…) obviamente hay cosas que pueden estar guardadas ahí desde hace años, y nosotros no fuimos capaces de eliminarlas en su momento”, agregó.

Llamando al autocuidado, sostuvo que “en esta crisis de angustia fui súper dura conmigo. Me decía ‘no me quiero sentir más así’. Le decía a Juan -su pareja- ‘estoy chata de estar triste, y no saber cuál es la razón real, qué está pasando, por qué’. Y tanto cuestionamiento conmigo, al final una termina peor”.

“No podemos con todo”

En la misma red social, más tarde señaló que decidió conversar sobre sus problemas porque “quiero que esto se normalice”. Busca, según dijo, “que seamos capaces de hablar de estos temas, que no nos dé miedo, que no nos asuste mostrar este tipo de cosas”.

“En las redes sociales podemos ayudar a muchas personas, porque a través de esto uno generalmente muestra la vida perfecta (…) esos momentos de dolor, uno, por miedo al morbo también, se los guarda”, puntualizó.

Bejarano advirtió que “no podemos con todo, chiquillos”.

Así, enfatizó en que de acuerdo a su experiencia “pedir ayuda es una de las primeras cosas que tenemos que aprender cuando nos empezamos a hacer cargo de estas emociones que están ahí, y que no somos capaces de soltar”.

Un mes internada

Los rumores de su internación en un centro psiquiátrico fueron confirmados por ella, luego de estar largo tiempo alejada de redes sociales.

Junto a una fotografía en Instagram, afirmó que se presentaba “sin máscaras, sin maquillaje y sin miedo de decir que lo he pasado mal, muy mal”.

“Miedo, vergüenza, culpa, cero amor propio (no se confundan con ver a alguien producido), creerme súper poderosa, no saber pedir ayuda, no creer en mi, sentirme insuficiente, son sólo algunas de las cosas que pasaban por mi cabeza a diario y colapsé”, advirtió.

En ese momento también llamó a que sus más de 1 millón de seguidores “no sientan miedo o vergüenza de sentirse mal, de pedir ayuda profesional y menos de tomar acción frente a situaciones que se nos van de las manos y pueden terminar haciéndonos un daño irreparable”.

“Tuve que estar internada para entender que la única persona que puede cuidarme, aceptarme, respetarme y amarme como soy, soy yo y pretendo nunca más dejar de hacerlo“, sentenció.