Este martes 25 de mayo se conmemora una vez más el Día del Orgullo Geek, fecha conocida también como el Día del Orgullo Nerd.

Se trata de una instancia que busca rendir homenaje a todos los geeks alrededor de todo el mundo.

Este festejo nació en 2006 en España por iniciativa de Germán Martínez, un popular bloguero conocido por aquel entonces como señor Buebo.

La instancia fue ampliamente divulgada a través de internet, concitando la atención de diversos medios de comunicación.

De esta manera, el Día del Orgullo Geek traspasó las fronteras del país europeo, siendo festejado en diferentes partes del mundo con variadas actividades.

Fue así como en 2008 llegó oficialmente a Estados Unidos, en donde se celebró por primera vez de la mano de importantes blogueros, incluyendo a John Derbyshire.

¿Y por qué se eligió el 25 de mayo? Básicamente por tres razones.

En primer lugar, porque fue un 25 de mayo de 1977 cuando se estrenó la primera cinta de Star Wars, renombrada posteriormente como Star Wars: Episodio IV – Una nueva esperanza.

En segundo lugar, porque coincide con el Día de la Toalla, el cual rinde tributo al escritor Douglas Adams y su serie de libros The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy.

En tercer lugar, porque así se rinde homenaje al Glorioso 25 de Mayo del universo de Discworld, saga de novelas del escritor Terry Pratchett.