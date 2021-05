El comediante chileno Stefan Kramer se repitió el plato como vocal de mesa en estas elecciones múltiples en la que se eligen a los convencionales constituyentes, gobernadores, concejales y alcaldes.

Con un termo con café, unas bebidas y unos sándwiches, el humorista llegó temprano hasta la mesa 44 del Colegio Alianza Francesa de Vitacura, una de las primeras cuatro en constituirse en ese local de votación.

“Es una linda instancia de democracia, es bonito también volver a encontrarnos con los vocales”, dijo Kramer en conversación con La Radio y contó que es su tercera vez consecutiva en este rol.

“Hemos hecho un buen equipo entonces llegamos tempranito para poder constituir bien, tener todo arreglado y poder facilitarle a la gente también sus dudas”, añadió.

Stefan reconoció estar contento, pero también algo nervioso. “Además, me nominaron a mi como presidente el día uno y esta es mi tercera elección, así que no sé cuántas más me tocarán”, expresó.

“Es como si fuera un día de rodaje, donde partes como ‘oh falta mucho’, pero después te vas a ambientando. Se va viviendo como un espíritu de comunidad igual y eso creo que es súper bueno”, indicó, agregado que estaba con la mejor disposición para que todo saliera bien.

Como anécdota, contó que en la elección anterior -el plebiscito del 25 de octubre- se encontró con algunos políticos. “La otra vez me vino a saludar (el exalcalde Pablo) Zalaquett”, dijo simulando su voz. Asimismo, señaló que también vio al senador Manuel José Ossandón y al alcalde de Santiago Felipe Alessandri, a quienes también imitó brevemente.

“Estoy contento de estar aquí y poder hacer un gran trabajo”, finalizó el comediante.

Puedes escuchar el despacho aquí.