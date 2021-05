La actriz Javiera Acevedo (36), con 39 semanas de embarazo, está pronto a dar a a luz a su primer hijo Kai. “Ya sentía ganas de ser mamá”, dijo.

En conversación con el diario Las Últimas Noticias, afirmó que sólo quedan 10 días para el nacimiento. “Ya estoy poniéndome un poquito más nerviosa”, confesó, al mismo tiempo que advertía que sentía molestias en la espalda, caderas y piernas.

Aseveró, además, que su primogénito llega en un momento ideal porque tuvo tiempo para, en sus palabras, “tener mi independencia. Eso me hace sentir satisfecha con todo lo que viví y no me hace extrañar nada para atrás. Yo, a los 36 años, ya sentía ganas de ser mamá porque había hecho todo“.

El embarazo fue anunciado en diciembre pasado, cuando fue portada de la revista Velvet. En ese medio contó que conoció al padre del bebé en medio de la pandemia, luego que se relajaran las medidas sanitarias, “por un amigo en común durante esta pandemia. Un día él llegó a mi casa y la conexión fue inmediata”.

Agregó que “jamás imaginé conocer a alguien en estas circunstancias, pero siempre me he dejado sorprender por la vida. Este hijo es fruto del amor en pleno caos”.

Ahora, no obstante, confirmó al diario que esa relación se acabó, aunque mantienen una buena sintonía en la espera del nacimiento. “No (estamos juntos), pero puede ser el papá perfecto para tu hijo y no necesariamente esa persona es la pareja correcta para ti”, aseveró.

Agregó que “él está conmigo y eso es lo importante. A mí me basta con que él sea preocupado, ame a su hijo y sea un buen padre”. Y según comentó, lo ha sido. “Está súper involucrado. Ha estado conmigo en todo y no se le ha ido ningún detalle”, dijo.

Sobre la maternidad, que cada vez está más cerca, aseguró que “me veo dando papa. Me imagino toda la noche despierta mirándolo, veo su carita, me imagino paseándolo y viéndolo caminar. Me pregunto si llorará mucho o poco. Me lo imagino gordito y con fuerza”.

Acevedo ha compartido parte de su embarazo a través de Instagram, compartiendo fotografías a sus más de 660 mil seguidores. Puedes ver algunas imágenes a continuación: