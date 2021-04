Al parecer la cantante Lizzo es una de las muchas enamoradas que tiene el actor Chris Evans en Internet. De hecho, el fin de semana la artista hizo noticia por un divertido mensaje privado que le envío a la estrella de Marvel, estando bajo los efectos del alcohol.

A través de su cuenta de Tik Tok, la intérprete compartió un video mostrando el mensaje enviado por interno a Instagram. “La razón por la que estoy molesta con este (Chris Evans) es porque sé que no me podré casar con él, y honestamente me duele hasta la médula, porque… maldición, es una raza rara. ¡No hay comparación!”, aseguró.

En las imágenes se puede ver que la artista le envío una serie de emojis que incluía mujer lanzando una pelota de baloncesto.

En tanto, en la descripción del video agregó: “No tomen y envíen Mensajes Directos, niños… para propósitos legales, esto es una broma”, aclaró.

Pero la historia no quedó ahí, porque el actor no sólo comenzó a seguirla en Instagram, sino que le respondió de la forma más amable posible y fiel a su estilo.

“No hay vergüenza en un Mensaje Directo estando borracho. Dios sabe que he hecho peor con esta aplicación”, escribió, haciendo referencia a la vez que mostró por error una foto íntima de sí mismo.