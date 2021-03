El periodista deportivo Pedro Carcuro relató una conversación que tuvo con el camarógrafo de TVN Esteban Sánchez, quien resultó gravemente herido luego de ser atacado con armas por desconocidos mientras realizaba su trabajo en Tirúa.

El hecho, que fue condenado por la señal pública, ocurrió la tarde de este sábado a la altura del cruce de San Ramón km. 32 Ruta P-72-S entre Cañete y Tirúa. Junto a Sánchez estaba también el periodista Iván Núñez, quien resultó con una lesión leve en su brazo.

Tras pedir auxilio a personal de salud, ambos fueron trasladados al Hospital de Cañete para ser trasladados, más tarde, hasta Curanilahue. Por ahora, y luego que se confirmara que uno de los impactos provocó un estallido ocular y la pérdida de visión de un ojo, Sánchez termina su recuperación en el Hospital del Trabajador de Santiago.

Carcuro, en su programa El Rompecabezas de Radio Agricultura, dijo que “la verdad es que me produce dolor lo acontecido, dolor por lo que está viviendo Esteban y rabia por la maldad que existe en los seres humanos”.

“Este acto de terrorismo es brutal y lo único que uno pide es que la Justicia haga su parte, cumpla con su propósito. Les quiero contar que le dije yo ‘en el canal se han portado muy bien contigo Esteban’, me dijo ‘sí Pedro, vino el director general, vino el jefe de prensa y yo lo primero que les dije -me contó Esteban- no me jubilen, por favor’”, agregó.

Tras detallar cómo los proyectiles lo dejaron herido de gravedad, el periodista añadió que Sánchez “se salvó por un milagro, se salvó por milímetros”. “Sin embargo, está con un optimismo que se lo quisiera a cada uno de nosotros, cuando tiene un poco de dolor de cabeza y no quiere ir a trabajar o no quiere ir al colegio o no quiere hacer nada, y ahí está Esteban pidiendo cancha, pidiendo terreno para volver al área chica donde a él le ha gustado siempre estar”, continuó.

Desde TVN, un día después del ataque, confirmaron que apoyarán de forma vitalicia al camarógrafo. La información fue dada a conocer por el director de Prensa, Alfredo Ramírez, quien afirmó que “en conversaciones con el directorio y el director ejecutivo, está apoyar a Esteban y su familia vitaliciamente en lo que necesite de aquí en adelante”.

En tanto, la señal pública también anunció una querella contra quienes resulten responsables del ataque.

La investigación de los hechos está liderada por el fiscal Juan Yáñez, quien dispuso la concurrencia de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) y el Laboratorio de Criminalistica Central (Lacrim), ambas de la Policía de Investigaciones (PDI).