La actriz argentina Eugenia ‘China’ Suárez lamentó, este martes, la muerte de su amiga y diseñadora de calzado Sofía Sarkany con una emotiva reflexión en Instagram. “Cuando puedas pásate un ratito por acá, yo siempre te espero”, fue parte de lo que escribió.

El deceso se produjo a los 31 años en una clínica en Estados Unidos, una semana después del nacimiento de su hijo Felix gracias a una subrogación de vientre.

Sofía había sido diagnosticada con cáncer de útero en 2018, sin embargo, en las últimas semanas su estado de salud fue en declive. De hecho, al momento de la llegada al mundo de su hijo junto a su pareja Tomás Allende, la joven ya se encontraba en muy mal estado.

La mujer es hija del reconocido diseñador trasandino Ricky Sarkani, con quien Suárez habría trabajado como modelo.

“Quería contarte que ahora le tengo un poco menos de miedo a la muerte, y es gracias a vos. Ya se armó un grupito de gente amada por allá arriba que estoy segura, me esperan, y es un lugar maravilloso, libre de dolor, de egoísmo, de penas. Donde vamos a poder bailar y reírnos sin límite”, expuso la argentina.

“Te voy a abrazar fuerte, como si el tiempo no hubiera pasado”, agregó luego junto a un video que muestra a Sofía bailando.

“Me duele mucho no tenerte en este plano, pero eso es algo que deberé trabajar y procesar yo (…) Cuando puedas pásate un ratito por acá, yo siempre te espero. No pienso recordarte de otra manera que no sea esta”, cerró.

A las despedidas también se sumó la mamá de la diseñadora, Graciela Papini, quien escribió en la red social que “te marchaste después de una dura batalla y yo orgullosa del legado que dejaste, de amor, de ejemplo, de valentía, de lucha y de talento. Te amo tanto y nos dejaste un angelito que nos va a recordarte y a llenar nuestras vidas con un poquito de vos”.

“Si la vida se midiera en períodos de tiempo, hasta la eternidad sería poco para compartir con vos. Si la vida se mide en felicidad, sueños y pasión, superaste el límite máximo. Gracias por incorporar a la familia a Tomy, el hijo varón que siempre soñamos y por, junto a él, traer al mundo a Felix”, escribió, por su parte, el padre.

El cáncer de útero, según el sitio especializado Medline Plus, se caracteriza por presentar hemorragias o secreción vaginal anormal, dificultades para orinar, dolor pélvico y/o dolor durante las relaciones sexuales.