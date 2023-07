Blackpink es uno de los grupos musicales más conocidos actualmente a nivel mundial. Sin embargo, hoy han sido sobrepasadas por una de sus propias integrantes.

Y es que Lisa le ha quitado un importante récord a Blackpink en la plataforma de streaming Spotify.

Esto luego de que su single Money se convirtiera en la canción de una artista femenina de K-pop más escuchada en la historia de Spotify, incluyendo grupos y solistas.

Hasta ahora, el récord pertenecía a Blackpink con How You Like That, estrenada en 2020.

Money es una de las únicas dos canciones en solitario que ha lanzado Lisa y pertenecía a un álbum sencillo lanzado en 2021, en que el otro tema se titulaba Lalisa.

Si bien la canción ya era popular tras su lanzamiento, en los últimos meses ha llegado con fuerza a audiencias globales gracias a su viralización en TikTok y otras redes sociales.

Gracias a su éxito, Money ha si escuchada en Spotify 822 millones de veces, versus los 8156 millones de How You Like That, informó el portal Allkpop.