"IntensaMente 2 (Inside Out 2)" se ha convertido en la película animada más taquillera de la historia, superando a Frozen II, con una recaudación global de 1.460 millones de dólares. La película de Pixar ha acumulado 601 millones en Norteamérica y 861 millones en el resto del mundo, arrebatando el título a "Frozen II", que recaudó 1.453 millones en 2019. Cabe destacar que la cifra no considera la inflación, y se excluye la competencia de la versión live action de "El rey león", que sigue siendo considerada de acción real y no animada, con una recaudación de 1.663 millones en 2019.