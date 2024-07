Bueno, esto es algo que Eddie Murphy, quien da voz al Burro, ya había comentado pero ahora fue oficializado por Dreamworks con todo y fecha de estreno: Shrek 5 llegará a los cines el 1 de julio de 2026, según confirmó la propia productora.

En una publicación de Twitter/X, Dreamworks Animation publicó un teaser relativo a la película, bromeando con que ésta “no está muy, muy lejana…”.

Not too Far, Far Away… @Shrek 5 is coming to theaters on July 1, 2026 with Mike Myers, Eddie Murphy, and Cameron Diaz. pic.twitter.com/3j6ctXpPGu

— DreamWorks Animation (@Dreamworks) July 9, 2024