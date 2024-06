El nuevo episodio de "House of the Dragon", serie que narra la historia de la Casa Targaryen 200 años antes de "Game of Thrones", se emitirá de manera excepcional un poco más tarde de lo habitual. La tercera entrega de la serie consta de ocho episodios que se lanzan cada domingo por ambas vías.

De manera excepcional, la transmisión del nuevo episodio de “House of the Dragon” (“Casa del Dragón“) será emitido un poco más tarde que de costumbre.

Según información otorgada por HBO y Max, el capítulo se estrenará a través de HBO a las 22:00, mientras que en la otra plataforma de streaming debutará en el horario habitual (a las 21: 00 hrs).

La tercera entrega de la serie podrá verse este domingo 30 (como suele ser). Cabe recordar que esta temporada cuenta con ocho episodios totales, los cuales se están lanzando cada domingo por las vías mencionadas.

Cuándo y a qué hora ver el 3er capítulo de “House of the Dragon“

Como contexto, “House of the Dragon” sucede unos 200 años antes de los eventos en “Game of Thrones” (“Juego de Tronos“), y cuenta la historia de la Casa Targaryen.

El elenco de esta segunda temporada incluye a Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Matt Smith, Eve Best, Steve Toussaint, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno y Rhys Ifans.

También regresan a esta temporada los actores Harry Collett, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Phia Saban, Jefferson Hall y Matthew Needham.

La producción está basada en “Fuego y sangre” de George R.R. Martin. De hecho, Martin es co-creador y productor ejecutivo junto con Ryan Condal, quien también es showrunner.

Los primeros episodios de la segunda temporada y toda la primera temporada de “House of the Dragon“, y las ocho temporadas de “Game of Thrones” están disponibles en Max. La tercera temporada de HOD ya está confirmada.