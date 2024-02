El actor y comediante Richard Lewis, conocido por su rol en la serie de comedia Curb Your Enthusiam (HBO), murió a causa de un ataque cardíaco a los 76 años.

Así lo confirmó el medio estadounidense Variety, donde indicaron que en abril pasado Lewis fue diagnosticado con la enfermedad de Parkinson y había anunciado que se retiraba de la comedia.

Tras ser sometido a tres cirugías, Lewis anunció en 2021 que no estaría en la temporada 11 de la serie, pero volvió en un episodio.

“Cuando entré y aplaudieron, me sentí como un millón de dólares. A Larry (David, su colega) no le gusta abrazar, y me abrazó y me dijo lo feliz que estaba después de filmar nuestra escena”, expresó entonces.

“Estoy abrumado de alegría en este momento. Nunca aprendí a mantener la alegría en mi cabeza durante más de un minuto, pero hoy estoy batiendo todos los récords de mi vida”, añadió.

Luego, pudo estar en la temporada 12.

Durante 24 años, el actor interpretó a una versión semificticia de sí mismo en Curb Your Enthusiam.