Cuando se trata de historias en series o películas, la imaginación puede llegar a lugares inesperados. Sin embargo, por alguna razón para escribir historias que tienen a héroes masculinos, aparece la técnica de las “Mujeres en refrigeradores”.

Se trata de una forma para mostrar, y muchas veces justificar, el viaje de un personaje masculino en una historia, que se puede aplicar a películas, series, comics, etc.

Aunque para ser honestos, no se trata de una “técnica” reconocida como tal. Es más bien un recurso argumental para mostrar tragedias que, generalmente, ocurren a mujeres y son el motivo para despertar un instinto de justicia en el personaje a desarrollar.

El origen viene de un largo listado de historias de comics que recopiló una usuaria, que, probablemente sin pensarlo, dictó un parámetro que se utilizó por años. Lamentablemente, aún se sigue usando, el de poner a las “Mujeres en el refrigerador”.

En 1999 el internet estaba en auge, ya existían todo tipo de sitios web para recoger información que iba desde portales de noticias, blogs para contar tu vida o la lista de útiles escolares para Hogwarts.

Ese año, un sitio web llamó la atención del mundo de los guionistas, no se trataba de nuevas películas o formas de hacer proyectos creativos, sino que de una particular lista.

Se trata de “WIR” o “Women in refrigerators”, es decir, “Mujeres en el refrigerador”. El primer texto que se publicó comenzaba indicando lo siguiente:

Hola.

Esta es una lista que hice cuando se me ocurrió que no es tan saludable ser un personaje femenino en los cómics. Tengo curiosidad por saber si esta lista parece algo desproporcionada y, de ser así, qué significa realmente.

Se trata de superheroínas a las que les han quitado sus poderes, las han violado o las han cortado y metido en el frigorífico. Sé que me perdí muchos. Algunas han sido revividas, incluso mejoradas, aunque la pregunta sigue siendo por qué fueron arrojadas a la trituradora de madera en primer lugar.

Sé que me perdí muchos, simplemente no conozco las muertes de mis cómics como debería. No estoy editorializando, solo tengo curiosidad por saber qué creen ustedes que significa, en todo caso.