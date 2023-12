Will Smith está negociando un rol protagónico y ejecutivo para una secuela cinematográfica de “Soy leyenda”, una de sus películas más populares.

La revelación la hizo durante un encuentro realizado en el marco del Festival de Cine del Mar Rojo, que por estos días se desarrolla en Jeddah, Arabia Saudí.

“Mañana voy a hablar por teléfono con Michael B. Jordan sobre (Soy leyenda)”, comentó el actor en “In Conversation”, una de las secciones del festival.

“Hay que ser un verdadero aficionado a ‘Soy leyenda’ para saber esto, pero en la primera versión, mi personaje muere, pero en el DVD había una versión alternativa del final en la que mi personaje vivía. Nos quedamos con la mitología de la versión en DVD. No puedo decirte nada más, pero Michael B. Jordan está dentro”, aseguró.

Pero eso no es todo: Will Smith también aseguró que está en marcha una nueva “Bad Boys”, la cuarta de la saga, otra vez con Martin Lawrence. El actor, sin embargo, no quiso adelantar fechas al respecto.

Will Smith gives ‘I Am Legend 2’ Update & Explains How He Plans To Resurrect His Dead Character Robert Neville #RedSeaIFF23 pic.twitter.com/C9JbM6No9I

— Deadline Hollywood (@DEADLINE) December 2, 2023