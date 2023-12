Hay un grupo de niños actores que llegaron a la cima de Hollywood y hoy siguen destacando por su enorme talento. Entre ellos, hay algunos que empezaron una carrera profesional a los 13 años, como Christian Bale en El Imperio del Sol o Leonardo Di Caprio a los 19 años en ¿A quién ama Gilbert Grape?, que hasta el día de hoy llevan una sólida carrera en la actuación.

Sin embargo, hay otros que nunca pudieron despegar, pese a que demostraron tener ángel y carisma en sus roles. Por lo mismo, aunque la cámara los amó, sus vidas siguen alejadas de la atención del público.

Así mismo, en la siguiente nota, repasaremos la trayectoria de los principales niños actores que brillaron desde muy jóvenes para ser reconocidos por sus emblemáticos papeles.

Los niños de Hollywood: la tristeza de Mara Wilson

Con apenas 8 años, Mara Wilson protagonizó la cinta Matilda, junto a la leyenda del cine Danny DeVito, donde dio vida a la niña que debe lidiar con una familia disfuncional. Aunque ya había destacado en la película “Papá por siempre” en compañía de Robin Williams.

A su vez, Wilson estudió Artes en la Universidad de New York, mientras inició una carrera como actriz de voz en varias ficciones animadas como BoJack Horseman o Big Hero 6: La serie.

Igualmente, la intérprete, a los 12 años, ya tenía una amplia experiencia en cine, puesto que actuó en siete películas.

No obstante, la fama y el reconocimiento no la hacían feliz. “Estaba muy deprimida y tenía ansiedad. Apenas recuerdo el estreno de Matilda. Tengo solo recuerdos vagos del estreno. Fue muy duro para mí. Creo que perdí la ilusión con la interpretación y con Hollywood, pero, a la vez, era en lo que me apoyaba”, mencionó a NPR.

Con el tiempo, reveló que actuar “la cansó”, dado las extenuantes jornadas de grabación y lo repetitivo de los diálogos.

En abril de este año, la artista publicó sus memorias: Good Girls Don’t, donde abordó las secuelas de ser una estrella infantil. “No creo que puedas ser una estrella infantil sin sufrir daños”, repasó en una entrevista para The Guardian.

El ocaso de un jedi en Hollywood: las burlas de los niños a Anakin de Star Wars

De ganar el casting, donde 3.000 niños postularon para interpretar a Anakin Skywalker, el estadounidense vivió un insípido éxito luego del estreno de la primera precuela de la saga dirigida por George Lucas, “La Amenaza Fantasma”.

Puesto que la cinta defraudó por carecer de la espontaneidad de la trilogía original, las críticas se enfocaron en la actuación del pequeño Jake que tenía tan solo 9 años. “Otros niños fueron muy malos conmigo. Imitaban el sonido del sable de luz cada vez que me veían. Era una locura total”, declaró a BlackBook.

No obstante, su vida se vino abajo cuando en 2015, agentes de la policía intervinieron en su hogar, luego de azotar contra el piso a su madre, a quien acusó de arruinarle la vida. Ahora bien, tiempo después, se supo que Lloyd padecía esquizofrenia.

Si bien con los años permaneció estable, el exactor protagonizó un violento accidente en Carolina del Sur, donde su vehículo se salió de la carretera. El hecho provocó que estuviera en la cárcel durante diez meses.

El curioso caso de Haley Joel Osment

En tanto, Haley Joel Osment, que sorprendió por su talento en Sexto Sentido con su icónica frase “Veo gente muerta”, donde comparte créditos con Bruce Willis, brilló al demostrar una gran química en la cinta.

De igual manera, Osment obtuvo el rol de David en A.I. Inteligencia Artificial, siendo dirigido por Steven Spielberg en 2001. Pero al llegar a la adolescencia, Harry no volvió a protagonizar taquillazos como lo fueron ambas cintas.

No obstante, mientras su carrera se estancaba, su hermana Emily participó en la serie ‘Hanna Montana’, en la misma época en que Haley Joel fue detenido en 2006 por conducir ebrio y chocar contra un buzón, siendo obligado a pasar 60 horas en un programa de rehabilitación.

Después de 22 años, ahora el actor le da voz a algunos personajes de videojuegos como Sora en Kingdom Hearts. Igualmente, a pesar de que la fama no volvió a tocar su puerta, aún actúa en series, como su famoso cameo en la ficción The Boys.

Luego del incidente, el actor decidió estudiar Interpretación Experimental en la Tisch School of Arts de la Universidad de Nueva York.

Los vaivenes de Christina Ricci en Hollywood

Ricci tuvo un dulce debut como Merlina Addams en “Los Locos Addams”, lo que auguraba que su carrera podría crecer como la espuma. Luego de interpretar a la hija de Morticia y Homero, la intérprete se lució dando vida a Kat Harvey, la amiga del fantasma amigable en Casper.

Asimismo, sus primeros roles estuvieron marcados por su postura sobre los prejuicios sociales. “Creo que siempre me ha interesado interpretar a personas que son juzgadas con mucha dureza”, expresó, añadiendo que “es por eso que obtengo esos papeles cuando hago una audición para ellos. Odio cuando la gente es juzgada e incomprendida”, aclaró.

Por otra parte, en su vida privada tuvo que lidiar con varios trastornos alimenticios, como bulimia y anorexia. Del mismo modo, Christina inició un tratamiento psicológico que la ayudó para ser frente al maltrato que sufrió de parte de su padre. Mientras su carrera iba de fracaso en fracaso, como la cinta “Prozac Nation”, se sumó al elenco de Yellowjackets.

El cruel destino de la estrella de El Exorcista

A la tierna edad de 14 años, Linda Blair interpretó a Regan MacNeill, la niña poseída por un demonio en el clásico de terror, El Exorcista.

Después del estreno en 1973, su carrera artística se hizo añicos, ya que las drogas convirtieron su juventud en un auténtico infierno; incluso, tuvo que ser ingresada a un psiquiátrico. También en 1977, fue arrestada por tráfico de cocaína y anfetaminas.

Por el hecho, tuvo que cumplir tres años de trabajo voluntario y fue obligada a ingresar a un centro médico.