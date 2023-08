La icónica Samantha Jones tuvo un breve reencuentro con su amiga Carrie en el final de la segunda temporada de "And Just Like That...". En la escena debut de Kim Cattrall en la secuela de "Sex and The City" se le ve compartir una llamada telefónica con el personaje de Sarah Jessica Parker, sin embargo, la actriz no interactuó directamente con ninguna de compañeras de reparto.

Este jueves se estrenó el último episodio de la segunda temporada de la serie “And Just Like That…”, una secuela de la exitosa “Sex and The City”, donde se pudo apreciar el esperado cameo de la actriz Kim Cattrall como Samantha Jones.

Luego de varios rumores respecto a la participación Cattrall en el proyecto, se concretó la tan anhelada aparición de la estrella británica en la producción de HBO Max.

Hace unos meses, la revista Variety reveló que la actriz grabó su escena en Nueva York, sin ver ni hablar directamente con ninguna de sus antiguas compañeras de reparto, incluida Sarah Jessica Parker (Carrie Bradshaw).

Vale mencionar que de las cuatro protagonistas originales de “Sex and The City”, solo Cattrall optó por no sumarse al proyecto. Asimismo, este distanciamiento a la hora de rodar la escena, deja entre ver que aún existe una tensa relación entre las actrices.

De hecho, las referencias al personaje de Kim en “And Just Like That…” se redujeron únicamente a un par de menciones y mensajes de texto que Samantha Jones compartía con su amiga Carrie Bradshaw.

Kim Cattrall como Samantha Jones en “And Just Like That…”

Uno de los momentos más esperados por los fanáticos de “Sex and The City” fue el debut de Cattrall en la secuela de la serie, con un breve diálogo que duró poco más de un minuto, pero que cumplió a cabalidad con los rumores antes mencionados respecto a su aparición.

En la escena, Samantha Jones está abordo de un automóvil en una llamada telefónica con Carrie. En la conversación, Jones le explica al personaje de Parker que su vuelo desde Reino Unido a Nueva York se retrasó y que no podrá asistir (de sorpresa) a una cena de despedida organizada por sus amigas en su departamento.

“La neblina al final se quitó, pero el vuelo está sobrevendido. ¡Estoy más que furiosa!”, expresó el personaje de Kim Cattrall. En las imágenes, la plática entre ambas se extiende y Samantha le pide a Bradshaw que la ponga en alta voz para decir: “¡Gracias por todo maldito y fabuloso apartamento!”.

El diálogo finaliza con una broma de Carrie respecto al acento británico que tiene Jones, quien luego se despide de manera afectuosa de su amiga.

El momento que llevábamos años esperando… aquí está: SAMANTHA JONES señoras y señores😍 #AndJustLikeThat pic.twitter.com/pg2L9T0ktx — Sergio (@sergi_cr93) August 24, 2023

¿Por qué Kim Cattrall no formó parte de la secuela de “Sex and The City”?

En reiteradas oportunidades se barajó la opción de que Cattrall volviera a interpretar a Samantha, sin embargo, en 2017, la actriz rechazó el guion de la tercera película de “Sex and The City”, pues no estuvo de acuerdo con el giro que daría su personaje.

Respecto a su participación en “And Just Like That…”, la actriz británica declaró en una entrevista de 2022 con Variety que “nunca me pidieron que fuera parte del reboot. Dejé en claro mis sentimientos después de la posible tercera película, así que me enteré como todos los demás (del regreso de la serie)”.

También, era conocido el distanciamiento de Kim Cattrall con sus excompañeras de elenco debido a unas duras declaraciones, donde aseguró que sus colegas eran personas “tóxicas” y que no las consideraba sus amigas.