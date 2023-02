El actor y comediante estadounidense Richard Belzer falleció la mañana de este domingo a los 78 años, según informó TMZ en su portal web.

Fue su colega, la actriz Laraine Newman una de las primeras en enviar sus condolencias a través de Twitter: “Me entristece mucho saber del fallecimiento de Richard Belzer. Amaba tanto a este chico. Fue uno de mis primeros amigos cuando llegué a Nueva York para hacer SNL”, comenzó escribiendo en la red social.

“Solíamos salir a cenar todas las semanas a Sheepshead Bay para comer langosta. Una de las personas más divertidas que existen. Un maestro en el trabajo de multitudes. Descansa en paz querido“, cerró.

I'm so sad to hear of Richard Belzer's passing. I loved this guy so much. He was one of my first friends when I got to New York to do SNL. We used to go out to dinner every week at Sheepshead Bay for lobster. One of the funniest people ever. A master at crowd work. RIP dearest. pic.twitter.com/u23co0JPA2

