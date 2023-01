Este domingo se estrenará por HBO y HBO Max la esperada adaptación del videojuego The Last of Us. Gabriel Luna, uno de sus protagonistas, conversó con BioBioChile sobre esta serie que ha generado altas expectativas en el público.

El reconocido actor, nacido en Austin, Texas, se muestra sumamente entusiasmado por esta producción en la que compartirá rol con un conocido nuestro, Pedro Pascal, además de actrices como Bella Ramsey y Merle Dandridge, entre otras.

“Trabajar con Pedro fue constantemente agradable porque es un tipo súper divertido, tiene un gran gusto musical y tocábamos música entre las tomas”, comienza señalando en entrevista con BioBioChile el intérprete que en The Last of Us personifica a Tommy, hermano del personaje de Pascal (Joel).

En ese sentido, el actor revela cómo se entretenía con Pascal durante los descansos en las grabaciones.

“Es un gran fan de Prince, lo escuchábamos, bailábamos, tocábamos música, lo pasábamos un buen rato y luego decían ‘acción’ y volvíamos directamente al fin del mundo. Es una persona maravillosa, es el actor extremadamente talentoso que todos conocemos pero al mismo tiempo es una persona maravillosa”, agrega.

Virus en la serie y en la vida real

Luna se refiere además a la experiencia de grabar una serie en la que la gente se infecta con un virus mientras en la vida real lidiamos con una pandemia verdadera.

“Lo estuvimos rodando en 2022 así que todavía estábamos en eso. Éramos testeados tres veces a la semana, todos usando mascarillas, estaba constantemente frente a nuestras mentes porque literalmente lo estábamos viviendo”, dice.

“Y en cómo queremos que la audiencia incorpore esa experiencia, eso depende completamente de ellos, pero creo que les dará más información y un punto de entrada a nuestra historia, porque literalmente hemos atravesado esto como una comunidad global”, complementa.

“Siento que mientras algunos pueden temer que haya una fatiga por este tipo de historias, yo pienso lo contrario, creo que de hecho le va a dar a nuestra audiencia la oportunidad de simplemente fusionar su experiencia personal, nuestras experiencias personales, con nuestra serie”, sostiene.

“Traté de ser yo mismo”

En cuanto a su personaje, Luna asevera que tuvo suerte que Tommy es sumamente parecido a él. “Simplemente traté de ser yo mismo. Usé todas las habilidades que necesité a lo largo de mi carrera, trabajando con armas, trabajando con los elementos de combate y acción”, cuenta.

“Hablé con el consultor militar en Terminator, su nombre es Jack Nevils, es un buen amigo mío, es un francotirador del ejército, Tommy es un francotirador del ejército, así que pude hacerle preguntas para desarrollar y afinar algunos de los elementos tácticos que Tommy hace. Sí, hicimos muchas y divertidas tomas con el rifle que Tommy usa”, concluye.