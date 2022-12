Este viernes se conoció que Taylor Swift finalmente dirigirá su primera película, noticia que no sorprendió a sus fans, puesto que desde hace un tiempo la cantante ya estaba haciendo de directora en algunos de sus videos musicales.

Según informó Variety, Swift debutará en el cine de la mano de Searchlight Pictures, productora detrás de varios éxitos en taquilla, algunos incluso que se han llevado el Óscar. Entre ellos “Nomadland”, “The Shape of Water” y “Jojo Rabbit”.

Es que esta nueva faceta de la artista pop, no ha pasado desapercibida. De hecho, a la fecha ha recibido 2 premios en los MTV VMA’s por desempeñarse como directora en All Too Well: The Short Film y The Man.

Taylor Swift preparada para su primera película

“Taylor es una artista y narradora única en una generación. Es una alegría y un privilegio genuinos colaborar con ella mientras se embarca en este emocionante y nuevo viaje creativo”, comentaron para el medio los presidentes de Searchlight Pictures, David Greenbaum y Matthew Greenfield.

Al momento, solo se conoce que el guion ya estaría listo y fue escrito por la misma Taylor. Aunque sobre su elenco y fechas de estreno aún no se reportan noticias.

Recientemente, la intérprete de Love Story, se refirió su trabajo como directora en el corto de All Too Well, que se estrenó a mediados de 2022. “Nunca olvidaré los momentos detrás de las escenas de la filmación”, escribió en Instagram.

Así mismo agradeció a los actores Sadie Sink (Stranger Things), Dylan O’Brien (Teen Wolf) y al resto del equipo por apoyarla en aquella nueva tarea. “Me encantó cada segundo y siempre lo recordaré. Todo. Demasiado. Bien”, concluyó.