Tras años de producción, ‘Avatar 2: The Way of Water‘, la secuela de la popular película de James Cameron, ya tiene fecha de estreno, pero además, día y hora para el proceso de preventa de entradas.

Según las primeras informaciones, la nueva cinta tendrá una duración similar a la primera parte, el mismo formato y probables continuaciones con fechas ya determinadas.

¿Cuándo se estrena Avatar 2?

En septiembre pasado, James Cameron reestrenó en cines ‘Avatar‘, una de sus películas más laureadas y de mayor taquilla en su carrera como director de cines.

Ahora, tras años de producción, la segunda parte de la cinta, ‘Avatar 2: El sentido del agua’, ya tiene fecha de estreno, la que está programada para el próximo 15 de diciembre.

Al igual que en la primera parte, la secuela de la exitosa película también tendrá una duración superior a las 3 horas (190 minutos), será lanzada en formato 3D, y ya se piensa en diferentes secuelas, que podrían estrenarse antes del 2028.

¿Cuándo es la preventa de entradas para Avatar 2?

De acuerdo a lo informado por algunas de las principales cadenas de cines de Chile, la preventa de entradas para ‘Avatar 2’, comenzará el martes 29 de noviembre.

Así, por ejemplo, Cinemark, anunció a través de sus redes sociales, la fecha para el estreno de la precuela de ‘Avatar’. Y lo mismo hicieron las cadenas de Cine Hotys y Cine Planet, en sus respectivas cuentas de Instagram.

Mira el tráiler de la película aquí: