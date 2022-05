Luego del estreno en televisión, hace unos días, durante esta jornada se lanzó en la plataforma de streaming Star+, el último episodio de la serie This Is Us, la que cuenta la historia del matrimonio entre Jack y Rebecca Pearson y sus tres hijos, a lo largo de los años.

Tras casi 6 años al aire, la serie de televisión This Is Us, llegó a su fin, luego del estreno del último capítulo de la temporada 6.

Con la entrega final, concluye la historia de la familia Pearson, que comenzó en 2016, con imágenes de los protagonistas en presente, pasado y futuro.

¿Dónde ver el último capítulo de la temporada 6 de This Is Us?

Durante la madrugada de este jueves, la plataforma Star+ estrenó para todo Latinoamérica, el último capítulo de la temporada 6 de This Is Us.

Con esto, finaliza el proceso de crecimiento de los tres hijos de Rebecca y Jack (Randall, Kate y Kevin), a quienes vimos aprender, sufrir, fallar y alegrarse a lo largo de 105 episodios.

Cabe destacar que el final de la serie fue estrenado anteriormente en Estados Unidos, por medio de la cadena de televisión NBC, y desde hoy, está disponible para América Latina.

¿Qué pasará en el último capítulo?

¡Atención!: Si no has visto This Is Us, o la última temporada, te recomendamos no seguir leyendo esta nota.

El penúltimo episodio, estrenado la semana pasada, se centró en lo que, aparentemente, fue el final de Rebecca Pearson, mientras soñaba con un viaje en tren y sus tres hijos luchaban por reunirse a su alrededor, en la nueva cabaña.

En el último capítulo, debería revelarse el destino de Kevin, que logró asentar su relación con Sophie; de Randall, que amplía su carrera política; y de Kate, que comenzó una nueva vida familiar, tras separarse de Toby.

Cabe destacar que la producción, ha sido replicada en nuevas versiones, en países como Turquía, Países Bajos y Francia.