Durante la tarde de este lunes, Canal 13 anunció el lanzamiento de “13Films”, proyecto que buscará trabajar en conjunto con Rizoma Films para realizar la película Papá al rescate, que tendrá a Benjamín Vicuña y Jorge Zabaleta como protagonistas.

El proyecto, que estará bajo la dirección del cineasta argentino Marcos Carnevale, contará también con Fernando Larraín y Rodrigo Muñoz.

De acuerdo a lo informado por el canal, la cinta se centra en un hombre que días antes de casarse con su novio, se entera de que su hija pequeña, que apenas conoció al nacer, está en Argentina y que debe ir por ella si no quiere que su custodia pase a manos del sistema de adopción trasandino.

Además de participar en el reparto, Muñoz escribió el guión en conjunto con Sebastián Freund, buscando realizar una “road movie”, género centrado en películas que se desarrollan en torno a un viaje.

Freund, que estuvo detrás de Stefan v/s Kramer como guionista, director y productor, también será productor de la próxima película.

Un sueño cumplido

Benjamín Vicuña comenzó su carrera televisiva en Canal 13 durante la teleserie Piel Canela y aseguró en un comunicado que le parecía interesante que un canal de televisión abierta comience a producir cintas.

“Este proyecto es una película que significa un reencuentro con amigos y una oportunidad de disfrutar del proceso y de seguir tendiendo puentes entre Chile y Argentina, con un elenco, un equipo y locaciones de ambos países”, añadió.

Por su parte, Jorge Zabaleta destacó la opción de debutar con su primera película tras su carrera de 25 años en la televisión. “Cuando yo dejé de hacer teleseries, la idea era poder hacer este tipo de proyectos. Básicamente yo casi no he hecho cine porque no he tenido el tiempo, siempre he estado haciendo teleseries”, admitió.

“Si bien me han llamado para muchas cosas entretenidas, no he podido por tiempo y ahora por fin estoy cumpliendo ese anhelo y con un proyecto que me gusta mucho. Tiene un buen guión y un buen equipo, en donde todos nos conocemos y desde ahí lo hace muy calientito en el sentido de afecto”, agregó en el comunicado.

Papá al rescate tendrá como co-productores a Vía X Films, Leyenda Films, Frontera Films, Secuoya Contenidos y 24/7. El filme contempla su etapa de rodaje entre marzo y abril para estar en salas durante el segundo semestre de este año.