En un artículo de la revista Empire se confirmó que los actores Rhys Ifans y Thomas Haden Church formarán parte del elenco de la próxima película de Spider-Man: No Way Home.

Ifans anteriormente personificó al Doctor Curt Connors (el lagarto) en la película de Amazing Spider-Man junto a Andrew Garfield. Sumado a esto, también se reveló la participación de Thomas Haden Church quien fue el Hombre de Arena junto a Tobey Maguire en Spider-Man 3

La información fue revelada por Everything CBM en Twitter, donde evidenció las pruebas de la revista en cuatro fotos donde se habla del tema.

Confirmed lizard in the first pic too!

"World's which include Rhys Ifans The Lizard.." #SpiderManNowWayHome #SpiderMan3 #NoWayHome pic.twitter.com/dt8kQDGxTh

— Everything CBM (@EverythingCBM) October 27, 2021