Para suerte de los tacaños, o quienes no contratan un servicio sin probarlo antes, este fin semana podrán tener su momento de alegría con maratones de series y películas gratis.

Esto porque Star+ anunció que durante los próximos días desarrollará Star+ Pase Libre, una iniciativa que básicamente ofrecerá tres días gratis para sus nuevos suscriptores durante este fin de semana.

De acuerdo a la plataforma, a partir del viernes 22 de octubre a las 00:00 hasta el 24 de octubre a las 23:59 horas, las personas podrán suscribirse en su página web y acceder a todo el contenido de entretenimiento general y deportes de este servicio de streaming.

Eso quiere decir que incluirá los eventos deportivos de ESPN en vivo, estrenos de películas, clásicos y más.

De igual forma, a partir del 25 de octubre, una vez finalizado el período de promoción, se cobrará el monto correspondiente a la suscripción mensual de Star+ a quienes hayan accedido y no hayan optado por la cancelación anticipada.

¿Cuánto cuesta la suscripción?

La plataforma tiene una suscripción de 8.500 pesos mensuales. Mientras que el plan anual tiene un valor de 84.900. También existe un “Combo+” que incluye Disney+ y Star+ a un costo de 10.500 pesos al mes.

¿Qué puedo ver el fin de semana?

La plataforma cuenta actualmente con todas las temporadas de Los Simpson y las 17 de Grey’s Anatomy. También están todos los episodios disponibles de Only Murders In The Building, y las últimas temporadas de The Walking Dead. Además de todas las series y películas de Star.

Además, durante este fin de semana se podrá contar con la cartelera de estrenos en la plataforma como la película The Empty Man o el episodio final de la décima temporada de American Horror Story.