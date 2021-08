Star+ es un nuevo servicio de entretenimiento de The Walt Disney Company, que llega a partir del 31 de agosto a Latinoamérica.

La plataforma de streaming ofrece producciones de estudios como The Walt Disney Company, incluidos Disney Television Studios, FX, 20th Century Studios, Star Original Productions, National Geographic Original Productions, entre otros. También cuenta con un servicio de streaming de deportes en vivo de ESPN.

En Star+ podrás encontrar series, comedias animadas, películas y documentales. Y además, de acuerdo a lo señalado por la empresa, habrá estrenos garantizados todos los miércoles y viernes.

¿Cuánto cuesta la suscripción?

De acuerdo a lo dado a conocer en la plataforma, la suscripción es de 8.500 pesos mensuales. Mientras que el plan anual tiene un valor de 84.900 pesos.

En tanto, el Combo Disney+ y Star+ tiene un costo de 10.500 pesos mensuales.

¿Cómo puedo contratar Star+?

Para contratar una suscripción debes ingresar a este enlace a partir del 31 de agosto.

¿Qué películas y series puedo ver en Star+ desde el 31 de agosto?

Estas son las series y películas que estarán disponibles en la plataforma a partir del 31 de agosto:

– A teacher | Temporada 1

– American Dad! | Temporadas 1-16

– American Horror Story | Temporadas 1-9

– Amigos de vacaciones

– Big Sky | Temporada 1

– Bob’s Burgers | Temporadas 1-10

– Duncanville | Temporada 1

– Family Guy | Temporadas 1-18

– Futurama | Temporadas 1-10

– Genius: Aretha | Temporada 1

– Impuros | Temporada 1

– Judy

– Love, Victor | Temporada 1

– Los Simpson | Temporadas 1-32

– Nomadland

– Only murders in the building | Un episodio nuevo todos los martes (desde el 31 de agosto)

– The Walking Dead | Temporadas 1-10

¿Qué series y películas llegarán en septiembre?

Las series y películas que llegarán durante septiembre a la plataforma de streaming son:

– Y: The last man | Un episodio nuevo todos los lunes (desde el 13 de septiembre)

– Pose | Temporadas 1-2 (15 de septiembre)

– No fue mi culpa | Temporada 1 (17 de septiembre)

– Terapia Alternativa | Temporada 1 (24 de septiembre)

– Solar Opposites | Temporada 1 (29 de septiembre)

– BIOS Calamaro (31 de septiembre)