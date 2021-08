Desde este 31 de agosto, la serie “Friends” dejará formalmente las pantallas de Warner Channel para quedar alojada exclusivamente en el servicio de streaming HBO Max, ya disponible en Latinoamérica.

Desde las redes sociales de la señal de TV cable (perteneciente a Warnermedia, misma compañía dueña de HBO Max) ya alistan el movimiento programático.

“¡Diles que nos mudamos de plataforma! ¿Qué es lo peor que podría pasar?”, dice Jennifer Aniston bajo el papel de Rachel, en uno de los memes difundidos desde la estación. “Me podrían escuchar”, responde Courteney Cox en el rol de Mónica.

A pesar de la humorada, el aviso no cayó bien entre los usuarios de Warner: en sus posts respectivos, el anuncio despertó críticas y efusivas reacciones de disgusto.

Pero esta no es la única serie que tiene el servicio digital: “The Big Bang Theory”, “Los Sopranos”, “Game of Thrones” y “Sex and the city” también son parte del catálogo.

A su vez, también coexisten estrenos exclusivos producidos especialmente para la plataforma bajo la marca Max Originals, como la serie protagonizada por Kaley Cuoco, “The Flight Attendant”, y los revivals de “Sex and the City: Just like that” y “Gossip Girl”.

Para los niños, los títulos de “Looney Tunes”, Hanna-Barbera y Cartoon Network (“Hora de Aventura: Tierras Lejanas”, “Los Jóvenes Titanes en Acción”, “Las Chicas Superpoderosas” y “Looney Tunes Cartoons”, entre otros), también son parte de la plataforma.

El especial “Friends: the reunión”, uno de los hitos del debut global de HBO Max, también está disponible, así como las películas “Wonder Woman 1984”, “Zack Snyder’s Justice League”, “En El Barrio”, “Tom y Jerry”, “Mortal Kombat”, “Judas y el mesías Negro” y “Godzilla vs Kong”, entre otras.

La plataforma también ofrece filmes de Warner Bros. sin costo adicional 35 días después de haber debutado en las salas de cine en América Latina. “Dune”, podrá verse en este formato.