Durante el pasado domingo las redes sociales se encendieron tras la filtración de lo que sería el tráiler de la nueva película Spiderman: No Way Home. Y es que la tan ansiada película protagonizada por Tom Holland tiene a los fanáticos muy intrigados por saber cómo seguirá la historia del ‘hombre araña’.

Si bien esta “publicación” causó furor entre los usuarios de internet, lo cierto es que se trata de un video en muy baja calidad, que fue borrado de diversas plataformas horas después, obligando a Sony a bloquear de manera masiva el contenido de la red.

De acuerdo a algunas escenas, aparecieron personajes claves en esta historia. El primero es Doctor Strange rol interpretado por Benedict Cumberbatch y un conocido personaje: Doctor Octopus, encarnado nuevamente por Alfred Molina, a quien vimos en la segunda entrega de Spiderman protagonizado por Tobey Maguire en 2004.

El clip, que además está en muy baja calidad, muestra además a los personajes de MJ (Zendaya) y a Need Leeds (Jacob Batalon) en lo que sería la nueva aventura para este superhéroe, reencontrándose con viejos conocidos.

Sin embargo, al parecer esto habría comenzado a circular en la plataforma de videos TikTok, para luego extenderse a Instagram, Reddit y Twitter, en la cual fue tendencia y lo más comentado de la tarde del domingo.

No obstante, según recogen algunos portales, el registro habría salido de Wasilla Mouaci, nombre que figura en gran parte del video como una marca de agua, y quien sería miembro de la producción de esta película, específicamente la artista de efectos visuales en Spiderman: No Way Home.

Si bien el tráiler oficial de esta nueva película, la cual podría significar el inicio de la nueva y tan esperada fase del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU), de la cual muchas historias concluyeron en Avengers: Edgame, aún no es liberado oficialmente por Sony, aunque la película espera su estreno para el 16 de diciembre próximo en Estados Unidos.

Aunque hay muchas cosas que quedaron inconclusas en la filtración, debido a la baja calidad del fragmento, el nombre de Wasilla Mouaci se convirtió en lo más buscado en internet. Según indica el portal Death Militia, esta mujer habría trabajado anteriormente en producciones de Marvel, como la película Thor: Ragnarok, la tercera entrega del dios nórdico, pese a que todavía se desconoce más información sobre ella.

A continuación puedes revisar el tráiler filtrado de baja calidad que circuló por redes: