La seria fantástica Sweet Tooth se convirtió en un gran éxito de la plataforma Netflix, ocupando el primer lugar del ránking por varias semanas seguidas.

La historia, que cuenta la vida de Gus, un pequeño niño mitad humano mitad venado, el cual habita un mundo postapocalíptico, quien vive diversas aventuras con un protector muy particular, en medio de un virus que afecta a la humanidad.

al principio no logró convencer a la industria y fue rechazado en varias oportunidades. Para muchos, la idea de niños híbridos resultaba un poco absurdo, pero nadie imaginó el éxito que podría llegar a tener, a excepción de sus creadores.

Sin embargo, esta idea inspirada en un cómic homónimo creado por Jeff Lemire y publicado por Vertigo de DC Comics entre 2009 y 2013, llegó en un extraño momento, ya que una historia sobre una pandemia fue grabada y estrenada en una pandemia.

BREAKING NEWS: @SweetTooth has been renewed for Season 2!

Congratulations to the cast and crew! 🎊🎉#SweetTooth #SweetToothSeason2 pic.twitter.com/RgaL5xcmkl

— Sweet Tooth Series (@SweetToothDrama) July 29, 2021