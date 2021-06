Luego de animar el esperado reencuentro de Friends emitido el pasado 27 de mayo, James Corden dio a conocer una nueva entrega de su sección Carpool Karaoke en la que aparece cantando el icónico tema de la sitcom junto al elenco.

En su programa The Late Show, el animador reveló un clip de poco más de diez minutos en el que podemos verlo conduciendo un carrito de golf en los estudios de Warner Bros cuando de pronto se encuentra con Lisa Kudrow y Courteney Cox, quienes se suben al vehículo.

Posteriormente se cruzan con Jennifer Aniston y Matt LeBlanc, los que también se suben a bordo. Finalmente David Schwimmer y Matthew Perry completan los últimos asientos restantes.

Después de un breve paseo, los seis actores, además del conductor de televisión, ofrecen una animada versión de I’ll Be There for You de The Rembrandt.

El distendido momento ha sido compartido a través de las redes sociales oficiales de Friends.

“Esta es la única canción que necesitas en tu lista de reproducción de viaje por carretera”, señala la publicación en Instagram, la que ya cuenta con más de cinco millones de reproducciones en apenas un día.

Cabe señalar que las estrellas acababan de grabar durante un día y medio el reencuentro para HBO Max, especial que ha generado diversas reacciones alrededor de todo el mundo.

Recordemos que el especial Friends: The Reunion se emitirá en nuestro país el próximo 29 de junio, mismo día en que la plataforma HBO Max llegará de manera oficial a Latinoamérica.