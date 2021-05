DC Comics encontró a su nuevo Linterna Verde. Se trata del actor británico Jeremy Irvine, quien confirmó a través de su cuenta de Instagram que se uniría al mundo de los superhéroes.

“Estoy muy emocionado por unirme al Universo DC. No puedo esperar para comenzar”, escribió el actor junto a una fotografía de él y su próximo personaje.

En la misma publicación, Irvine agregó una frase del icónico personaje. “En el día más brillante, en la noche más oscura, ningún mal escapará de mi vigía. Que aquellos que adoren el poder del mal. Teman mi poder – ¡La Luz de Green Lantern!”.

Jeremy Irvine interpretará a Alan Scott, el primer Linterna Verde de la Tierra que ha existido en la versión de los cómics y que es un hombre homosexual. El actor se uniría a Finn Wittrock en la serie, quien ha sido elegido para el papel principal de Guy Gardner.

Este personaje fue creado por Martin Nodell e hizo su debut en el cómic en 1940. Scott, ingeniero de trenes de profesión, obtuvo sus poderes de una linterna verde mística creada a partir de un meteorito misterioso.

Basado en los cómics de DC, la producción fue anunciada por primera vez en 2019 y se confirmó que sería una serie el año pasado. La historia abarca varias décadas y galaxias, comenzando en la Tierra en 1941 con Scott, y luego dirigiéndose a 1984 con el engreído macho alfa Gardner y la mitad alienígena Bree Jarta. A ellos se unirán una multitud de otros Linternas, desde los favoritos de los cómics hasta héroes nunca antes vistos, según indica el sitio Milenio.

Sobre el actor, Irvine participó recientemente en la serie de USA Network Treadstone. Es conocido principalmente por su trabajo en largometrajes, habiendo protagonizado películas como War Horse, The Railway Man, Mamma Mia! Here We Go Again y Billionaire Boys Club.

La serie será emitida a través de HBO Max y hasta el momento se piensa en una adaptación de diez capítulos, aunque aún se desconoce su fecha de estreno.