Aunque no es fácil mantener en secreto quiénes son parte de tu familia en un mundo hiper conectado, la actriz británica Kate Winslet y su hija lo lograron…al menos por un tiempo.

Mia Threapleton tiene 20 años y es hija del poco conocido director de cine Jim Threapleton y la famosa actriz Kate Winslet.

Siguiendo los pasos de su madre, la joven decidió dedicarse a la actuación y sin apoyarse en el célebre apellido Winslet para entrar en la industria, consiguió un rol protagónico en la cinta de terror Shadows.

“Ha sido algo maravilloso. En realidad, creo que siempre lo sospeché. Y efectivamente, hace un par de años, me dijo: ‘Creo que me gustaría intentarlo"”, dijo Winslet durante una entrevista televisiva al ser consultada por Mia y su decisión de usar el apellido de su padre. Recordemos que Jim estuvo casado con Winslet entre 1998 y 2001.

“Lo que fue realmente importante para ella es que al usar un apellido diferente pasó desapercibida para los responsables del casting, que no sabían que era mi hija, y eso resultó ser muy bueno para su autoestima”, agregó Kate.

Respecto a Shadows, dirigida por el italiano Carlo Lavagna, Mia señaló en una entrevista a Variety que se presentó a la audición tras terminar sus estudios.

“Cuando terminé el curso y me vi liberada del infierno de los exámenes, sentí que era el momento de presentarme a audiciones para posibles proyectos, esperando que llegara hasta mí la posibilidad de hacerlo. Shadows fue el primer proyecto para el que pasé una prueba y el primer guion que me ofrecieron para leer. No podía creer mi suerte. Lo leí y no lo dejé, algo que ya significa mucho pues soy disléxica, lo que supone que leo despacio y con atención para enterarme de todo”, comentó luego del estreno de la cinta en el Festival de Cine de Roma.

En la misma entrevista, Mia indicó que estuvo en algunos rodajes con su madre, pero no tantos como la gente pudiera imaginar. “Siempre era un regalo en alguna ocasión especial. Es muy diferente cuando te sucede a ti, y no algo que tuve la suerte de ver de lejos de vez en cuando”.

Aunque esta no es la primera participación de Mia en una producción, es el rol más importante que ha conseguido hasta ahora y sin la ayuda de su madre.